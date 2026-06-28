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सिपाही भर्ती परीक्षाः सहरसा में धराया गिरोह; मुजफ्फरपुर समेत इन जिलों में 12 मुन्नाभाई गिरफ्तार

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार सिपाही भर्ती  परीक्षा के दौरान कदाचार व गड़बड़ी करने के प्रयास में 17 मुन्नाभाई पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इनमें 12 को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सिपाही भर्ती परीक्षाः सहरसा में धराया गिरोह; मुजफ्फरपुर समेत इन जिलों में 12 मुन्नाभाई गिरफ्तार

बिहार पुलिस रेडियो में सिपाही (ऑपरेटर) के 993 पदों पर बहाली को लेकर रविवार को राज्यभर में हुई परीक्षा छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रही। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के मुताबिक परीक्षा के दौरान कदाचार व गड़बड़ी करने के प्रयास में 17 मुन्नाभाई पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इनमें 12 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर, परीक्षा के दौरान सहरसा में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर कुछ और जिलों में छापेमारी की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, सहरसा जिले के बनमा ईटहरी के चंदन कुमार और सदर थाना क्षेत्र के सिमराहा निवासी चंदन कुमार को सदर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक ढाला समीप एक लॉज से गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर बनगांव थाना क्षेत्र के बरियाही बस्ती निवासी विवेक कुमार को पकड़ा गया है। आशंका है कि यह सॉल्वर गिरोह से जुड़े लोग हैं। इनके वॉट्सऐप चैटिंग के आधार पर किशनगंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चकला स्थित परीक्षा केंद्र से एक संदिग्ध अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सहरसा के मुख्यालय डीएसपी केपी सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से कई विद्यार्थियों के मूल प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेकबुक, परीक्षा की उत्तरपुस्तिका, कई मोबाइल बरामद हुए हैं। उनसे पूछताछ के आधार पर किशनगंज, गया, भागलपुर समेत अन्य जिलों में भी पुलिस टीमें परीक्षा में कदाचार का प्रयास करने वालों की तलाश में जुटी है।

बेतिया के विपिन हाई स्कूल में कदाचार करते हुए एक छात्र को रंगे हाथ पकड़ा गया। उसने कान के काफी अंदर तक ब्लूटूथ लगा रखा था। ब्लूटूथ को सुरक्षित निकालने के लिए उसे जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। छात्र के अंडरवियर से ब्लूटूथ की मुख्य डिवाइस बरामद की गई है। मुजफ्फरपुर के चैपमैन स्कूल केंद्र पर फर्जी बायोमेट्रिक कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। जांच में पता चला कि इस नाम के किसी भी कर्मी को न तो चैपमैन स्कूल केंद्र पर और ना ही अन्य केंद्र पर ड्यूटी में लगाया गया था।

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के मुताबिक, कैमूर) में तीन और दरभंगा में छह अभियुक्तों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। इनके अलावा नवादा में दो, पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, मुंगेर और खगड़िया में एक-एक प्राथमिकी हुई है। परीक्षा को लेकर राज्य के सभी 38 जिलों में 544 केंद्र बनाए गये थे।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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