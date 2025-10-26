लालू यादव को बिहार चोर ही समझता है; तेजस्वी के दावों पर भड़के सम्राट चौधरी, बताया रंगा सियार

संक्षेप: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी को घेरते हुए कहा कि 'लालू यादव का परिवार भ्रष्टाचार और चोरी के लिए जाना जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि लालू जी को बिहार चोर ही समझता हैं। उपमुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा।

बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वहीं नेता जुबानी तीर भी छोड़ रहे हैं। इस बीच उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होने कहा कि, 'लालू यादव का परिवार भ्रष्टाचार और चोरी के लिए जाना जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि लालू जी को बिहार चोर ही समझता हैं। जब वे देश के रेल मंत्री बने तो उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेना शुरू कर दिया। बिहार ने लालू के परिवार को 15 साल तक सत्ता दी, लेकिन सिर्फ 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली।

वहीं नीतीश कुमार के शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली।इसलिए बिहार की जनता जानती है कि एक तरफ काम करने वाली सरकार है, विकास करने वाली सरकार है, अच्छी सड़कें बनाने वाली सरकार है। वहीं दूसरी तरफ झूठे वादे करने वाले हैं। डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सिर्फ घोषणा और चुनाव जीतना मकसद है, ये रंगा सियार है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए। जबकि बिहार का बजट 3 लाख 70 हजार करोड़ है। जिसमें भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार का है, मात्र 70 हजार करोड़ का अपना संसाधन है। अभी सरकार 85 हजार करोड़ रुपए वेतन के तौर पर देते हैं। 22 लाख लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं।