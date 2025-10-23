बिहार कांग्रेस का बवाल सड़क पर आया, नाराज नेताओं ने अल्लावरु को रोककर खूब सुनाया

संक्षेप: बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु का जमकर विरोध किया। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में धरना दिया गया, तो वहीं एक होटल के बाहर अल्लावरु को रोककर नारेबाजी की गई।

बिहार विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में छिड़ा घमासान गुरुवार को सड़क पर आ गया। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद पटना के एक होटल के बाहर कुछ नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को घेर लिया। उन्होंने अल्लावरु को रोककर खूब खरी-खोटी सुनाई और उनपर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया। नाराज नेताओं ने अल्लावरु के सामने ही टिकट चोर, गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। हंगामा होने के बाद प्रदेश प्रभारी बिना कुछ कहे वहां से चले गए।

कांग्रेस में टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं ने गुरुवार सुबह पार्टी प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम के बाहर उपवास रखते हुए धरना दिया। इस दौरान नाराज नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को भी विरोध जारी रखने का ऐलान किया।

उन्होंने भाजपा समेत अन्य दलों से आए पैराशूट नेताओं को टिकट देने के विरोध में प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की मांग की। नाराज नेताओं ने चयनकर्ताओं पर टिकट चोरी करने का आरोप लगाया। धरना देने वालों में पूर्व विधायक गजानन शाही, छत्रपति यादव, बंटी चौधरी, आनंद माधव, राजकुमार शर्मा, कुंदन गुप्ता, वसी अख्तर आदि शामिल रहे। उन्होंने आलाकमान में विश्वास व्यक्त करते हुए उनसे कांग्रेस बचाने की अपील की।

वहीं, गांधी मैदान स्थित एक होटल के बाहर निकलते समय कांग्रेस नेता आदित्य पासवान ने अपने समर्थकों के साथ कृष्णा अल्लावरु को रोक लिया। आदित्य अपने समर्थकों के साथ उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। प्रदर्शनकारियों ने टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार में जो मशाल लेकर निकले थे, उसे प्रदेश के पदाधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया है। हम इसका विरोध करेंगे। चाहे पार्टी हमें निष्कासित कर दें।

अल्लावरु की जगह मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभार बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के पास अब पार्टी की यूथ विंग का प्रभार नहीं रहेगा। उनकी जगह मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की। दरअसल, प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी होने के साथ ही अल्लावरु के पास यूथ कांग्रेस का भी प्रभार था।