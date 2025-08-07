सीट शेयरिंग से पहले ही बिहार कांग्रेस में टिकट दावेदारों पर मंथन, अजय माकन करेंगे स्क्रीनिंग

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने टिकट दावेदारों की स्क्रीनिंग करेगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी के चेयरमैन और अन्य सदस्य दो दिन पटना में रहेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारा होने से पहले ही कांग्रेस ने टिकट दावेदारों की स्क्रीनिंग शुरू करने जा रही है। पार्टी ने इसके लिए संभावित उम्मीदवारों के लिए सभी सीटों से पहले ही आवेदन ले लिए हैं। अब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी के चेयरमैन अजय माकन टिकट दावेदारों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। उनकी टीम 13 और 14 अगस्त को दो दिन बिहार में रहेगी। पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में दावेदारों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

कमेटी के सदस्य कांग्रेस की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नियुक्त पर्यवेक्षकों की राय भी जानेंगे। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाएगा। उसके बाद प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा। टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने संभावित सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार में जुट जाएं।

50 से कम सीटों से कम पर नहीं मानेगी कांग्रेस कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव आरजेडी और वाम दलों के साथ महागठबंधन में रहकर 70 सीटों पर लड़ा था। इंडिया गठबंधन (महागठबंधन) में दलों की संख्या बढ़ने के बाद कांग्रेस को इस बार कम सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि, तब भी पार्टी 50-55 सीट से कम पर समझौते के मूड में नहीं है। इन्हीं, संभावित सीटों पर प्रत्याशी चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।