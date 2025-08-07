Bihar Congress screening of ticket claimants even before MGB Seat Sharing सीट शेयरिंग से पहले ही बिहार कांग्रेस में टिकट दावेदारों पर मंथन, अजय माकन करेंगे स्क्रीनिंग, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar Congress screening of ticket claimants even before MGB Seat Sharing

सीट शेयरिंग से पहले ही बिहार कांग्रेस में टिकट दावेदारों पर मंथन, अजय माकन करेंगे स्क्रीनिंग

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने टिकट दावेदारों की स्क्रीनिंग करेगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी के चेयरमैन और अन्य सदस्य दो दिन पटना में रहेंगे।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाThu, 7 Aug 2025 09:59 PM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारा होने से पहले ही कांग्रेस ने टिकट दावेदारों की स्क्रीनिंग शुरू करने जा रही है। पार्टी ने इसके लिए संभावित उम्मीदवारों के लिए सभी सीटों से पहले ही आवेदन ले लिए हैं। अब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी के चेयरमैन अजय माकन टिकट दावेदारों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। उनकी टीम 13 और 14 अगस्त को दो दिन बिहार में रहेगी। पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में दावेदारों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

कमेटी के सदस्य कांग्रेस की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नियुक्त पर्यवेक्षकों की राय भी जानेंगे। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाएगा। उसके बाद प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा। टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने संभावित सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार में जुट जाएं।

50 से कम सीटों से कम पर नहीं मानेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव आरजेडी और वाम दलों के साथ महागठबंधन में रहकर 70 सीटों पर लड़ा था। इंडिया गठबंधन (महागठबंधन) में दलों की संख्या बढ़ने के बाद कांग्रेस को इस बार कम सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि, तब भी पार्टी 50-55 सीट से कम पर समझौते के मूड में नहीं है। इन्हीं, संभावित सीटों पर प्रत्याशी चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

स्क्रीनिंग कमेटी में चेयरमैन अजय माकन के अलावा परिणीति शिंदे, इमरान प्रतापगढ़ी, कुणाल चौधरी को शामिल किया गया है। पदेन सदस्य के रूप में कृष्णा अल्लावरु, राजेश राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, देवेंद्र यादव, शाहनवाज और सुशील पासी हैं।