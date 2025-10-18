Hindi NewsBihar NewsBihar Congress releases second list of 5 candidates 53 declared so far
Congress List: बिहार कांग्रेस के 5 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी, अब तक 54 प्रत्याशी घोषित
संक्षेप: महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुए है। इस बीच कांग्रेस ने 5 कैंडिडेट की नई लिस्ट जारी की है। अब तक 54 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है।
Sat, 18 Oct 2025 10:07 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की है। जिसमें नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडेय, किशनगंज से मो. कमरुल हुदा, कस्बा से मो. इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया गया है।इससे पहले 48 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी। अब तक 54 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है।
आपको बता दें किशनगंज विधानसभा से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक मो. इजहारुल हुसैन का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पूर्व विधायक मो. कमरुल होदा को टिकट दिया गया है। होदा ने हाल ही में राजद छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था। इसका फायदा उन्हें मिला है। 2019 उपचुनाव में किशनगंज विधानसभा से पहली बार AIMIM के टिकट पर चुनाव जीते थे
