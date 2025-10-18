Congress List: बिहार कांग्रेस के 5 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी, अब तक 54 प्रत्याशी घोषित

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की है। जिसमें नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडेय, किशनगंज से मो. कमरुल हुदा, कस्बा से मो. इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया गया है।इससे पहले 48 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी। अब तक 54 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है।