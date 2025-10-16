Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 48 नामों का ऐलान

बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 48 नामों का ऐलान

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली औपचारिक कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। गुरुवार रात को जारी इस सूची में कांग्रेस ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है।

Thu, 16 Oct 2025 11:51 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Congress Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस ने कैंडिडेट लिस्ट जारी की है। कांग्रेस के जिन 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, उनमें अधिकतर को पार्टी पहले ही सिंबल दे चुकी है। कांग्रेस महागठबंधन में राजद, वीआईपी, सीपीआई-माले, सीपीएम और सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।

बिहार कांग्रेस के 48 कैंडिडेट की लिस्ट यहां देखें-

1. बगहा- जयेश मंगल सिंह

2. नौतन- अमित गिरी

3. चनपटिया- अभिषेक रंजन

4. बेतिया- वसी अहमद

5. रक्सौल- श्याम बिहारी प्रसाद

6. गोविंदगंज- शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय

7. रीगा- अमित कुमार सिंह टुन्ना

8. बथनाहा- ई. नवीन कुमार

9. बेनीपट्टी- नलिनी रंजन झा

10. फुलपरास- सुबोध मंडल

11. फारबिसगंज- मनोज विश्वास

12. बहादुरगंज- प्रो. मस्वर आलम उर्फ मुशब्बीर आलम

13. कदवा- शकील अहमद खान

14. मनिहारी- मनोहर प्रसाद सिंह

15. कोढ़ा- पूनम पासवान

16. सोनबरसा- सरिता देवी

17. बेनीपुर- मिथिलेश कुमार चौधरी

18. सकरा- उमेश राम

19. मुजफ्फरपुर- बिजेंद्र चौधरी

20. गोपालगंज- ओम प्रकाश गर्ग

21. कुचायकोट- हरि नारायण कुशवाहा

22. लालगंज- आदित्य कुमार राजा

23. वैशाली- ई. संजीव सिंह

24. राजापाकर- प्रतिमा सिंह

25. रोसड़ा- ब्रज किशोर रवि

26. बछवाड़ा- शिव प्रकाश गरीब दास

27. बेगूसराय- अमिता भूषण

28. खगड़िया- डॉ. चंदन यादव

29. बेलदौर- मिथिलेश कुमार निषाद

30. भागलपुर- अजीत कुमार शर्मा

31. सुल्तानगंज- ललन यादव

32. अमरपुर- जितेंद्र सिंह

33. लखीसराय- अमरेश कुमार (अनीश)

34. बरबीघा- त्रिशूलधारी सिंह

35. बिहारशरीफ- ओमैर खान

36. नालंदा- कौशलेंद्र कुमार "छोटे मुखिया"

37. हरनौत- अरुण कुमार बिंद

38. कुम्हरार- इंद्रदीप चंद्रवंशी

39. पटना साहिब- शशांत शेखर

40. बिक्रम- अनिल कुमार सिंह

41. बक्सर- संजय कुमार तिवारी

42. राजपुर- विश्वनाथ राम

43. चेनारी- मंगल राम

44. करगहर- संतोष मिश्रा

45. कुटुंबा- राजेश राम

46. औरंगाबाद- आनंद शंकर सिंह

47. वजीरगंज- अवधेश कुमार सिंह

48. हिसुआ- नीतू कुमारी