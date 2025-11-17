Hindustan Hindi News
हार के झटके से उबरे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम काम पर लौटे, अनुशासन समिति बना दी

संक्षेप: बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम हार के झटके से उबर कर अब काम लौट आए हैं। उन्होने बिहार कांग्रेस की 3 सदस्यीय अनुशासन कमेटी का गठन किया है। कुटुंबा से राजेश राम को जदयू के ललन राम ने 20 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है।

Mon, 17 Nov 2025 06:59 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Politics: बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई। आरजेडी और कांग्रेस का ये गठबंधन इस चुनाव में पूरी तरह फेल रहा। महज 35 सीटें जीत पाया। बात अगर कांग्रेस की करें,तो 61 सीटों पर लड़कर पार्टी महज 6 सीट जीत पाई। बिहार कांग्रेस की कमान संभालने वाले राजेश राम की भी हार हुई। कुटुंबा की सीट से जदयू के ललन राम ने उन्हें शिकस्त की। चुनाव नतीजों के बाद महागठबंधन में सन्नाटा छा गया था। हालांकि अब वक्त के साथ सियासी दल राजनीतिक गतिविधि में वापस लौट रहे हैं। इस बीच राजेश राम भी काम पर लौट आए हैं।

बिहार कांग्रेस कमिटी द्वारा तीन सदस्यीय प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति का गठन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने प्रदेश अनुशासन समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिलदेव प्रसाद यादव को अध्यक्ष बनाया है। हसीब अनवर और संजय कुमार भारती को प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति का सदस्य नामित किया गया है। इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से भी बेहद खराब रहा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं बचा पाए।

जदयू के ललन राम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा से प्रत्याशी राजेश राम को 21525 वोटों से हराया। ललन को 84727 वोट मिले, जबकि राजेश राम को 63202 वोट मिले। तीसरे नंबर पर जन सुराज के श्याम बली राम रहे जिन्हें 6 हजार वोट मिले। इससे पहले 2020 और 2015 का चुनाव राजेश राम ने इसी सीट से जीता था। लेकिन 2025 में एनडीए की आंधी में वे अपनी सीट नहीं बचा सके।

चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान बिहार में बड़ा परिवर्तन किया। राजेश राम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, जबकि कृष्णा अल्लावारु को बिहार चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। हालांकि दोनों इस चुनाव कांग्रेस के लिए कुछ खास नहीं कर सके।