बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी; 29 पर्यवेक्षक करेंगे जिलाध्यक्षों का चयन, नई कमेटी बनेगी

संक्षेप: विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने बिहार में संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। जिलाध्यक्षों के चयन के लिए 29 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके बाद प्रखंड और प्रदेश स्तर पर बदलाव होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के भी संकेत मिले हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की पहल शुरू कर दी है। प्रदेश से जिला स्तर तक नई कमेटी गठित की जाएगी। जिलाध्यक्षों के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने 29 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणु गोपाल ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। ये पर्यवेक्षक जिलों में कैंप कर जिलाध्यक्षों का चयन करेंगे। जिलों में संगठन को सशक्त बनाएंगे। उसके बाद नई कमेटी का गठन होगा। हालांकि, शनिवार को जारी आदेश में बिहार के किसी नेता का नाम पर्यवेक्षक के रूप में शामिल नहीं है।

एआईसीसी द्वारा जारी सूची के अनुसार पर्यवेक्षकों में भजनलाल जाधव, अशोक सिंह, राजेश ठाकुर, अरुण यादव, सत्यनारायण पटेल, अंबा प्रसाद, निलांशु चतुर्वेदी, नीलेश पटेल (लाला पटेल), रणविजय सिंह लोचव, राजेश कच्छप, विनोद सुल्तानपुरी, मालेंद्र राजन, आफताब अहमद, मानन खान, श्वेता सिंह, हिमंत सिंह पटेल, राव दान सिंह, संजय कपूर, संगीता बेनीवाल, रागिनी नायक, जयशंकर पाठक, देवाशीष पटनायक, अब्दुल हन्नान, मकसूद खान, मानस चौधरी, शमीना शफीक, नीतू वर्मा, योगेश दीक्षित और अखिलेश शुक्ला शामिल हैं।

बता दें कि कांग्रेस ने सभी राज्यों में संगठन सृजन अभियान चला रखा है। पटना में हुई पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में बिहार में भी संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया था। इसी के तहत पार्टी ने जिलों में संगठन को मजबूत करने के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए हैं।