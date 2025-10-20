महागठबंधन में खींचतान के बीच कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों का ऐलान, अब तक 60 प्रत्याशी घोषित
संक्षेप: कांग्रेस की नई सूची में वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को टिकट मिला है। अररिया से पार्टी ने अबिदुर रहमान को टिकट थमाया है। इसके अलावा अमौर विधानसभा सीट से जलील मस्तान को प्रत्याशी बनाया गया है।
बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। महागठबंधन में घटक दलों के बीच सीटों का पेंच अब भी फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने अपने 6 नए उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इस तरह कांग्रेस ने अब तक अपने 60 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की नई सूची में वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को टिकट मिला है। अररिया से पार्टी ने अबिदुर रहमान को टिकट थमाया है। इसके अलावा अमौर विधानसभा सीट से जलील मस्तान को प्रत्याशी बनाया गया है।
कांग्रेस उम्मीदवारों की नई सूची के मुताबिक, पार्टी ने बरारी से तौकीर आलम को टिकट दिया है। वहीं कहलगांव विधानसभा सीट से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा (सुरक्षित) सीट से पार्टी ने विनोद चौधरी को टिकट थमाया है।
महागठबंधन में जारी है रार
बिहार में बदलाव का दावा करने वाले विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों में तल्खी बढ़ गई है। सीटों के बंटवारे पर फंसी पेच सुलझ नहीं पा रही है। अब तो इस मसले पर बातचीत भी बंद है। गठबंधन के घटक दलों में पूरी तरह संवादहीनता की स्थिति है। अब भी 10 सीटें ऐसी हैं जहां इस गठबंधन के दो-दो दल ताल ठोक रहे हैं। आमने-सामने की लड़ाई पर आमदा हैं। ऐसे में कटुता भी बढ़ रही है। गौर हो कि पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है।
आज दूसरे चरण का भी नामांकन समाप्त हो रहा है। लेकिन, महागठबंधन अबतक यह भी घोषित नहीं कर सका है कि किस दल को कितनी और कौन-कौन सी सीटें दी गई हैं। हाल यह है कि बिहार की कुछ सीटों पर महागठबंधन के घटक दल एक-दूसरे के आमने-सामने हैं।
अब तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने और एक-दूसरे की सीट पर दावा करने से कांग्रेस और राजद नेताओं के बीच बातचीत बंद है। उधर, राजद अपने उम्मीदवारों को लगातार सिम्बल बांटने में लगा है। सहयोगियों को दरकिनार कर राजद ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की कुटुम्बा सीट के साथ ही एक दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे राजद और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होने की संभावना उत्पन्न हो गई है।