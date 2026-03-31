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बिहार में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची पर राजेश राम ही भड़के, कहा- सबकी भागीदारी नहीं, नई लिस्ट आएगी

Mar 31, 2026 10:08 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में 53 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने आलाकमान द्वारा नियुक्त जिलाध्यक्षों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में संशोधन कर नई सूची जारी की जाएगी।

बिहार में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची पर राजेश राम ही भड़के, कहा- सबकी भागीदारी नहीं, नई लिस्ट आएगी

Bihar Congress: बिहार में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दिल्ली मुख्यालय से जारी 53 जिलाध्यक्षों की सूची में बदलाव की बात कह दी। उन्होंने पार्टी आलाकमान से इसकी शिकायत भी कर दी है। राजेश राम का कहना है कि सूची में सभी जाति एवं वर्गों की भागीदारी नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन कराया जाएगा और नई सूची आएगी। उन्होंने इसके लिए शीर्ष नेतृत्व सहित कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है।

कांग्रेस ने बिहार में संगठन जिलों की संख्या 40 से बढ़ाते हुए 53 कर सोमवार को सभी में जिलाध्यक्षों के नाम जारी किए थे। इसमें अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बहुत कम है। इसके बाद यह कहा जाने लगा कि दिल्ली दरबार में बैठे नेताओं की इसमें चली है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित ज्यादातर वरीय कांग्रेस नेताओं ने अति पिछड़ों को हक दिलाने की बात कही थी।

हालांकि, कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में अति पिछड़ा वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया। जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से मंगलवार को सवाल किया गया थो उन्होंने भी कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अभी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए सूची में संशोधन कर दोबारा इसे जारी किया जाएगा।

राजेश राम ने मंगलवार शाम पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिलाध्यक्षों की सूची में बदलाव की बात कहे जाने के बाद पार्टी की अंदरुनी राजनीति गर्मा गई है। पार्टी के अंदर नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट को लेकर कलह होने की चर्चा सियासी गलियारों में जोरों पर है।

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53 जिलाध्यक्षों में सवर्ण ज्यादा, ब्राह्मण और यादवों का दबदबा

सोमवार को जारी बिहार के 53 संगठनात्मक जिलों के कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची में 24 नाम सवर्ण वर्ग से हैं। इनमें सबसे ज्यादा 10 जिलाध्यक्ष ब्राह्मण जाति से बनाए गए हैं, जबकि भूमिहार से 7, राजपूत से 5 और कायस्थ से 2 नाम हैं।

वहीं, पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा 10 यादव जाति से जिलाध्यक्ष बने हैं। कुशवाहा जाति से भी 3 नाम इसमें शामिल हैं। अल्पसंख्यकों में 7 मुस्लिम हैं और एक सिख है। जबकि दलित वर्ग से 7 जिलाध्यक्ष हैं।

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची में अति पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी नगण्य है, इसी पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल, बिहार में जाति गणना 2023 के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक 36 फीसदी आबादी अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जातियों की ही है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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