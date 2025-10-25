Hindustan Hindi News
बिहार कांग्रेस में बिखराव! डैमेज कंट्रोल के लिए वेणुगोपाल के साथ गहलोत और माकन पटना में

संक्षेप: चुनाव के बीच बिहार कांग्रेस में बगावत और बिखराव को रोकने के लिए पार्टी आलाकमान एक्टिव हो गया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत अशोक गहलोत और अजय माकन को पटना भेजा है। जहां उन्होने वार रूम में जिला पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया।

Sat, 25 Oct 2025 11:23 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस संगठन में बिखराव रोकने को पार्टी आलाकमान सक्रिय हो गया है। डैमेज कंट्रोल के लिए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शनिवार को देर शाम पटना पहुंचे। उनके साथ बिहार चुनाव के वरीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन अजय माकन भी आए हुए हैं।कांग्रेस के तीनों वरीय नेताओं ने गर्दनीबाग स्थित वार रूम में शनिवार देर रात तक बैठक की। जिला पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया।

इससे पहले प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के विरोध को देखते हुए डैमेज कंट्रोल की दिशा में पार्टी ने अविनाश पांडेय को चुनाव समन्वय की जिम्मेवारी सौंपी है। कई वरीय नेताओं ने उनपर टिकट चोरी का आरोप लगाया है। एसआईसीसी चीफ नेशनल मीडिया को-ऑर्डिनेटर संजीव सिंह को भी पार्टी ने पटना भेजा है।

टिकट बंटवारे के बाद हो रहे विरोध के चलते प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु सदाकत आश्रम नहीं जा रहे हैं। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधानमंडल दल नेता शकील अहमद खान चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश कमेटी अभी बनी नहीं हैं। बिहार चुनाव के लिए बनाए गए वरीय पर्यवेक्षक भी ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं।

बिहार चुनाव में बमुश्किल अब दो हफ्ते का वक्त रह गया है। पार्टी नहीं चाहती है किसी तरह का कोई गतिरोध हो। जिसके चलते दिल्ली से डैमेज कंट्रोल टीम भेजी गई है। जो पार्टी नेताओं से समन्वय साधने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी अशोक गहलोत पटना आए थे, लेकिन महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चले गए थे।