Bihar Congress election committee formed to select candidates 39 members names announced बिहार में कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट तैयार करेगी चुनाव समिति, 39 सदस्यों के नाम घोषित
बिहार में कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट तैयार करेगी चुनाव समिति, 39 सदस्यों के नाम घोषित

कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश इलेक्शन कमिटी का गठन किया है। इसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान समेत 39 अन्य सदस्यों के नामों की लिस्ट जारी की गई है।

Tue, 16 Sep 2025 04:57 PM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस ने प्रदेश इलेक्शन कमिटी का गठन कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को इसके सदस्यों की सूची जारी की। इसमें स्थायी आमंत्रित सदस्यों के अलावा 39 सदस्यों को प्रदेश चुनाव समिति में जगह दी गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधानसभा में कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद में पार्टी के नेता मदन मोहन झा का नाम इसमें शामिल है। यह समिति आगामी चुनाव में कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी।

कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति में जितेंद्र गुप्ता, शकीलुजमान अंसारी, संजीव प्रसाद टोनी, मोतीलाल शर्मा, कपिल देव प्रसाद यादव, अशुल अभिजीत, ब्रजेश कुमार पांडेय, जमाल अहम भल्लू, मंजू राम, आजमी बारी, नागेंद्र कुमार विकल, कैलाश पाल, राजेश राठौड़, निर्मलेंदु वर्मा, कैसर अली खान, प्रभात कुमार सिंह और कमल देव नारायण शुक्ला का नाम है।

इनके साथ ही, कुमार आशीष, जमोत्री ममता निषाद, शकील उर रहमान, संतोष कुमार श्रीवास्तव, विश्वनाथ सर्राफ, रमेश प्रसाद यादव, शशि रंजन, सुबोध मंडल, नदीम अख्तर अंसारी, नीतू निषाद, फौजिया राना, रामशंकर कुमार पान, उदय मांझी, रेखा सोरेन, तारक चौधरी, विश्वनाथ बैठा, सुनील कुमार पटेल, साधना रजक और खुशबू कुमारी का नाम भी शामिल है।

कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी, बिहार से एआईसीसी के सचिव, सीड्ब्ल्यूसी के स्थायी सदस्य जैसे अन्य पदाधिकारी भी स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में रहेंगे।