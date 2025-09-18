बिहार कांग्रेस ने कैंडिडेट की फाइल दिल्ली भेजी, कहा- आलाकमान ही टिकट छांटे-बांटे
महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही बिहार कांग्रेस ने दावेदारी वाली सीटों पर संभावित कैंडिडेट की फाइल दिल्ली भेज दी है। प्रदेश चुनाव समिति ने एक स्वर से पार्टी नेतृत्व को उम्मीदवार चयन और टिकट वितरण के लिए अधिकृत कर दिया है।
बिहार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के संभावित कैंडिडेट की फाइल दिल्ली दरबार भेज दी है। दिल्ली में शुक्रवार से स्क्रीनिंग कमेटी हर सीट के लिए तीन-तीन नामों की छंटनी का काम शुरू करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस को मिली सीटों पर उम्मीदवार का नाम फाइनल करके टिकट देगी। गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से प्रत्याशी चयन और टिकट के लिए केंद्रीय नेतृत्व (आलाकमान) को अधिकृत कर दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पार्टी आलाकमान को उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव रखा था, जिसका बाकी नेताओं ने समर्थन किया। सदाकत आश्रम में चार घंटे चली बैठक के दौरान चुनाव समिति के सदस्यों ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पर अपनी-अपनी राय दी। एक-दो सदस्यों को छोड़कर सबने आलाकमान को अधिकृत करने की सलाह दी। इसके बाद राजेश राम ने प्रस्ताव रखा और सदस्यों ने दोनों हाथ उठाकर समर्थन कर दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार चूंकि अभी सीट बंटवारा तय नहीं है, इसीलिए ज्यादातर सदस्यों ने दिल्ली को ही अधिकृत करने की राय रखी थी।
प्रदेश चुनाव समिति से संभावित नामों की फाइल दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होगी। इसमें हरेक सीट पर चर्चा होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में शुक्रवार से होगी। चर्चा के बाद पार्टी की संभावित सीटों पर तीन-तीन नाम छांटकर रखे जाएंगे। स्क्रीनिंग के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी।
बैठक में प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अखिलेश प्रसाद सिंह, पप्पू यादव, मोहम्मद जावेद, मनोज राम, शकील अहमद, रामजतन सिन्हा, शाहनवाज आलम, सुशील पासी, समीर कुमार सिंह, राजेश राठौड़, कपिलदेव प्रसाद, जितेंद्र गुप्ता, संजीव तिवारी, मोतीलाल शर्मा, संजीव टोनी, सरवत फातिमा, शशिरंजन आदि मौजूद रहे।