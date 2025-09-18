बिहार कांग्रेस ने कैंडिडेट की फाइल दिल्ली भेजी, कहा- आलाकमान ही टिकट छांटे-बांटे

महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही बिहार कांग्रेस ने दावेदारी वाली सीटों पर संभावित कैंडिडेट की फाइल दिल्ली भेज दी है। प्रदेश चुनाव समिति ने एक स्वर से पार्टी नेतृत्व को उम्मीदवार चयन और टिकट वितरण के लिए अधिकृत कर दिया है।

बिहार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के संभावित कैंडिडेट की फाइल दिल्ली दरबार भेज दी है। दिल्ली में शुक्रवार से स्क्रीनिंग कमेटी हर सीट के लिए तीन-तीन नामों की छंटनी का काम शुरू करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस को मिली सीटों पर उम्मीदवार का नाम फाइनल करके टिकट देगी। गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से प्रत्याशी चयन और टिकट के लिए केंद्रीय नेतृत्व (आलाकमान) को अधिकृत कर दिया है।