25 नहीं, कांग्रेस ने अपने हिस्से की सारी सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर लिया; राजेश राम का ऐलान

बिहार चुनाव 2025 में कांग्रेस ने अपने हिस्से की सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए। इसके साथ ही बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति का संकेत दिया।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने अपने हिस्से की सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। यह जानकारी बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने स्वयं दी।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में राजेश राम ने कहा, “हमने अपने उम्मीदवारों को सभी विधानसभा क्षेत्रों में तय कर लिया है। आने वाले समय में सभी लोग INDIA गठबंधन की चुनावी ताकत और संघर्ष को देखेंगे। सीटों की आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द की जाएगी।”

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पटना में जानकारी है कि कांग्रेस के डेलीगेट्स पटना पहुंचे हैं। पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस मीटिंग में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जयराम रमेश, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारु, राजेश राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल रहे।