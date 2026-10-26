राहुल बने बिहार कांग्रेस के जोनल मीडिया कोर्डिनेटर, नालंदा के प्रभारी भी हैं कुर्मी नेता
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कुर्मी नेता राहुल कुमार को बिहार में पार्टी ने मीडिया विभाग का जोनल कोर्डिनेटर बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कुछ दिन पहले राहुल को नालंदा का जिला प्रभारी भी बनाया था।
बिहार कांग्रेस ने युवा कुर्मी नेता राहुल कुमार को मीडिया विभाग का जोनल कोर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता रहे राहुल कुमार फरवरी में बड़ी संख्या में रालोमो के नेताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजदूगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कुछ दिन पहले ही राहुल कुमार को नालंदा जिला का प्रभारी बनाया था। नई नियुक्ति के बाद राहुल कुमार को नालंदा के प्रभार के अलावा मीडिया विभाग में जोन की जिम्मेदारी भी दी गई है। राहुल कुमार मगध इलाके के ही शेखपुरा के रहने वाले हैं और कुर्मी बिरादरी से आते हैं। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का प्रभारी बनाने में पार्टी ने उनके जातीय बैकग्राउंड पर गौर किया था।
राहुल कुमार राजनीति में सक्रिय होने से पहले लंबे समय तक दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) से पत्रकारिता का प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं। मीडिया विभाग में उनकी तैनाती को राहुल कुमार के अनुभवों का पार्टी हित में इस्तेमाल करने से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल कुमार के पिता जितेंद्र नाथ शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता रहे, जो वामपंथी दल को छोड़ने के बाद समाजवादी नेता उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) से जुड़े। कुशवाहा ने रालोसपा का जब जदयू में विलय किया, तब वो उनके साथ जेडीयू में गए। जब कुशवाहा ने जदयू को छोड़कर रालोमो बनाया तो जितेंद्र नात पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, जिस पद पर वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने तक रहे।
जितेंद्र नाथ, राहुल कुमार समेत कई नेता कांग्रेस में शामिल; उपेंद्र कुशवाहा की RLM से दिया था इस्तीफा
शेखपुरा इलाके में पहाड़ बचाने से लेकर पेड़ लगाने तक के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े जितेंद्र नाथ और राहुल कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद शेखपुरा में पार्टी की ताकत बढ़ी है, जो एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजो सिंह शेखपुरा से ही विधायक बनते रहे और बाद में बेगूसराय लोकसभा से सांसद भी रहे। राजो सिंह के बाद उनके बेटे संजय सिंह और बहू सुनीला देवी भी लगातार 2-2 बार शेखपुरा से विधायक रहे। उनके बाद से यह सीट कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई है। राजो सिंह के परिवार के बाद तीन बार जदयू और एक बार राजद को शेखपुरा में जीत मिली है।