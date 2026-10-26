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राहुल बने बिहार कांग्रेस के जोनल मीडिया कोर्डिनेटर, नालंदा के प्रभारी भी हैं कुर्मी नेता

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कुर्मी नेता राहुल कुमार को बिहार में पार्टी ने मीडिया विभाग का जोनल कोर्डिनेटर बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कुछ दिन पहले राहुल को नालंदा का जिला प्रभारी भी बनाया था।

Rahul Kumar Sheikhpura Congress
बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन अजय कुमार पासवान से जोनल कोर्डिनेटर का नियुक्ति पत्र लेते राहुल कुमार।

बिहार कांग्रेस ने युवा कुर्मी नेता राहुल कुमार को मीडिया विभाग का जोनल कोर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता रहे राहुल कुमार फरवरी में बड़ी संख्या में रालोमो के नेताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजदूगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कुछ दिन पहले ही राहुल कुमार को नालंदा जिला का प्रभारी बनाया था। नई नियुक्ति के बाद राहुल कुमार को नालंदा के प्रभार के अलावा मीडिया विभाग में जोन की जिम्मेदारी भी दी गई है। राहुल कुमार मगध इलाके के ही शेखपुरा के रहने वाले हैं और कुर्मी बिरादरी से आते हैं। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का प्रभारी बनाने में पार्टी ने उनके जातीय बैकग्राउंड पर गौर किया था।

राहुल कुमार राजनीति में सक्रिय होने से पहले लंबे समय तक दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) से पत्रकारिता का प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं। मीडिया विभाग में उनकी तैनाती को राहुल कुमार के अनुभवों का पार्टी हित में इस्तेमाल करने से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल कुमार के पिता जितेंद्र नाथ शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता रहे, जो वामपंथी दल को छोड़ने के बाद समाजवादी नेता उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) से जुड़े। कुशवाहा ने रालोसपा का जब जदयू में विलय किया, तब वो उनके साथ जेडीयू में गए। जब कुशवाहा ने जदयू को छोड़कर रालोमो बनाया तो जितेंद्र नात पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, जिस पद पर वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने तक रहे।

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शेखपुरा इलाके में पहाड़ बचाने से लेकर पेड़ लगाने तक के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े जितेंद्र नाथ और राहुल कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद शेखपुरा में पार्टी की ताकत बढ़ी है, जो एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजो सिंह शेखपुरा से ही विधायक बनते रहे और बाद में बेगूसराय लोकसभा से सांसद भी रहे। राजो सिंह के बाद उनके बेटे संजय सिंह और बहू सुनीला देवी भी लगातार 2-2 बार शेखपुरा से विधायक रहे। उनके बाद से यह सीट कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई है। राजो सिंह के परिवार के बाद तीन बार जदयू और एक बार राजद को शेखपुरा में जीत मिली है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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