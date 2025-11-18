Hindustan Hindi News
राजेश राम ने अनुशासन समिति को काम पर लगाया, हार के लिए कांग्रेस के 43 नेताओं को नोटिस

संक्षेप: बिहार चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी बयानबाजी के आरोप में कांग्रेस के 43 नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। 21 नवंबर दोपहर 12 बजे तक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासन की चेतावनी दी गयी है।

Tue, 18 Nov 2025 04:05 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी अनुशासन समिति की ओर से जारी नोटिस का जवाब 21 नवंबर दोपहर 12 बजे तक देने को कहा गया है। चुनाव अवधि में इनपर मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देने का आरोप है।

जिन नेताओं को नोटिस जारी किया गया है उनमें पूर्व मंत्री अफाक आलम और वीणा शाही, पूर्व विधायक छत्रपति यादव, गजानन्द शाही उर्फ मुन्ना शाही, सुधीर कुमार उर्फ बंटी चैधरी, पूर्व विधान परिषद सदस्य अजय कुमार सिंह, पूर्व प्रवक्ता आनन्द माधव आदि शामिल हैं। निर्धारित समय-सीमा में जवाब नहीं देने पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासन की चेतावनी दी गयी है। 17 नवंबर को ही बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया है। जिसने काम करना भी शुरू कर दिया है।

इससे पहले अपनी ही नेतृत्व के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले इन्हीं कांग्रेसी नेताओं ने तत्काल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की थी। अपने को समर्पित कांग्रेसी होने का दावा करने वाले इन नेताओं ने कहा है कि वे 22 नवंबर को सदाकत आश्रम परिसर में धरना देंगे। इसके बाद 24 नवंबर को प्रदेश नेतृत्व से नाराज कांग्रेसी दिल्ली जाएंगे।

पटना स्थित एक होटल में खगड़िया के पूर्व विधायक छत्रपति यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि कांग्रेस को बचाने के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। छत्रपति यादव ने कहा कि कांग्रेस बचाओ अभियान चलाना होगा। वोट चोरों से पहले टिकट चोरों से लड़ना होगा। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आनंद माधव, पूर्व विधान पार्षद डॉ. अजय कुमार, पूर्व विधायक बंटी चौधरी, राजकुमार राजन समेत कई नेता मौजूद रहे।

आपको बता दें बिहार चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। पार्टी 61 सीटें लड़कर सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम खुक कुटुंबा से चुनाव हार गए।