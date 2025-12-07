बिहार के हलवाई के खाते में आ गए 600 करोड़; बैलेंस देख उड़े होश, अब अकाउंट हुआ ब्लॉक

संक्षेप: बिहार के बक्सर जिले के हवलाई जितेंद्र साह के खाते में अचानक 600 करोड़ रुपए आ गए। इतना बैलेंस देख वो भी दंग रह गया। जिसके बाद वो पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि जितेंद्र का खाता ब्लॉक कर दिया गया है।

बिहार के जितेद्र साह के साथ हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब अचानक उनके खाते में 600 करोड़ रुपए आ गए। पेशे से हवलाई जितेंद्र बक्सर जिले के हाता थाना क्षेत्र के बड़का राजपुर गांव के निवासी हैं। रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे निकालने जब वे ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे तो पासबुक अपडेट के दौरान उनके खाते में 600 करोड़ रुपए बैलेंस दिखा। जबकि इससे पहले उनके अकाउंट में सिर्फ 478 रुपए थे। इतनी बड़ी रकम देख वे भी दंग रह गए।

हालांकि जिसके बाद उनके अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे हैं। खाते ब्लॉक कर दिया गया है। जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हलवाई जितेंद्र साह का फिनो बैंक में खाता है। जिसके बाद उन्होने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जितेंद्र साह का कहना है कि उनका एक-दो बैंक में खाता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। फिनो बैंक वाले अकाउंट में कुछ रुपए थे। लेकिन अब 100, 200 रुपए भी नहीं निकल रहे हैं।