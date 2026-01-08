Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar colder than Dehradun Gaya temperature reached 4 degrees Patna experiencing biting cold winds
देहरादून से ठंडा बिहार, गयाजी में 4 डिग्री पहुंचा पारा; पटना में गलन वाली हवा

संक्षेप:

बिहार में ठंड का मौसम सितम ढा रहा है। पूरे राज्य में गुरुवार को न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। गयाजी 4.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। पटना में भी नमी की वजह से गलन भरी ठंड का एहसास हुआ।

Jan 08, 2026 10:14 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
बिहार में ठंड का सितम जारी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 100 प्रतिशत नमी के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य में इस सप्ताह भीषण ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। पटना समेत कई जिलों में स्कूल की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। बिहार गुरुवार को देहरादून से भी ठंडा रहा। देहरादून का अधिकतम तापमान 21 डिग्री था। वहीं बिहार का अधिकतम तापमान 13.3 से 20.1 डिग्री के बीच रहा। जबकि राज्य भर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा।

गयाजी में गुरुवार को सबसे कम 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं, दरभंगा भीषण शीत दिवस और छपरा एवं वाल्मीकि नगर शीत दिवस की चपेट में रहे। वहीं गया जी, भागलपुर सहित 9 जिलों में गुरुवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। जिससे सबसे कम दृश्यता 50 मीटर गया जी में रही। पटना की हवा में 100 प्रतिशत की नमी र जिससे गलन बढ़ गई।

ये भी पढ़ें:पटना के बाद 4 और जिलों में स्कूल बंद, शीतलहर के चलते बिहार में कहां-कहां छुट्टी

राजधानी पटना में दिन का तापमान सामान्य से 6.3 डिग्री नीचे बना हुआ है और गुरुवार को 14.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बीती रात न्यूनतम तापमान में भी 1.3 डिग्री की गिरावट के साथ 9.1 डिग्री दर्ज हुआ। सुबह के समय हल्के स्तर पर कोहरा छाया रहा है, जिससे 11 बजे दिन के बाद आसमान साफ हुआ और सूरज के दर्शन हुए। लेकिन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवा चलने के कारण धूप में भी लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा था।

Bihar Weather Bihar Mausam Bihar Weather Today अन्य..
