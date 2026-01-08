देहरादून से ठंडा बिहार, गयाजी में 4 डिग्री पहुंचा पारा; पटना में गलन वाली हवा

संक्षेप: बिहार में ठंड का मौसम सितम ढा रहा है। पूरे राज्य में गुरुवार को न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। गयाजी 4.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। पटना में भी नमी की वजह से गलन भरी ठंड का एहसास हुआ।

बिहार में ठंड का सितम जारी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 100 प्रतिशत नमी के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य में इस सप्ताह भीषण ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। पटना समेत कई जिलों में स्कूल की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। बिहार गुरुवार को देहरादून से भी ठंडा रहा। देहरादून का अधिकतम तापमान 21 डिग्री था। वहीं बिहार का अधिकतम तापमान 13.3 से 20.1 डिग्री के बीच रहा। जबकि राज्य भर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गयाजी में गुरुवार को सबसे कम 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं, दरभंगा भीषण शीत दिवस और छपरा एवं वाल्मीकि नगर शीत दिवस की चपेट में रहे। वहीं गया जी, भागलपुर सहित 9 जिलों में गुरुवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। जिससे सबसे कम दृश्यता 50 मीटर गया जी में रही। पटना की हवा में 100 प्रतिशत की नमी र जिससे गलन बढ़ गई।