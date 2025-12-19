Hindustan Hindi News
छपरा में 21 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी, पटना में बदली टाइमिंग; बिहार में कोल्डअटैक

छपरा में 21 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी, पटना में बदली टाइमिंग; बिहार में कोल्डअटैक

संक्षेप:

बिहार में ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी शुरू हो गई है। छपरा में सभी निजी और प्राइवेट स्कूलों को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पटना में भी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है।

Dec 19, 2025 09:42 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना/छपरा
बिहार में ठंड और घने कोहरे की प्रकोप का असर बच्चों की पढ़ाई पर होने लगा है। छपरा (सारण) में 21 दिसबंर तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं, पटना में भी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अगले दो-तीन दिनों तक राज्य भर में ठंड बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पटना, सारण समेत कई जिलों में शुक्रवार को घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, शीतलहर को देखते हुए सारण के सभी निजी एवं सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 21 दिसंबर तक बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों में दोपहर 12 से 2 बजे तक बच्चों को गर्म मिड डे मील उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।

हालांकि, मिशन दक्ष और बोर्ड परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों को इस आदेश से अलग रखा गया है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की पढ़ाई को लेकर एहतियात बरतते हुए उनकी क्लास सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संचालित की जा सकेगी।

ये भी पढ़ें:अब दिन में भी रात जैसी ठंड, पटना 6 डिग्री गिरा पारा; कैसा रहेगा बिहार का मौसम

दूसरी ओर, पटना जिले में अत्यधिक ठंड की स्थिति को देखते हिए डीएम ने सभी निजी, सरकारी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 9 बजे से पहले शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच ही किया जा सकेगा। यह आदेश 19 से 25 दिसंबर तक लागू रहेगा।

