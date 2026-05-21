150 की जगह 200 करोड़ लीजिए लेकिन…सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को दिया बड़ा टास्क
सीएम ने कहा कि पुलिस पर जितना इनवेस्टमेंट हो, कम है क्योंकि, सुसशन स्थापित होने से ही राज्य प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। बिहार पुलिस को सशक्त बनाने के लिए 150 करोड़ की जगह 200 करोड़ लगे तो भी कोई चिंता नहीं करना है।
Samrat Choudhary News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिर कहा है कि अगर कोई अपराधी पुलिस को चुनौती देता है तो उसे जवाब देने में 48 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण और सशक्त बनाने के लिए 150 करोड़ की जगह 200 करोड़ खर्च हो जाएं पर अपराध के खात्मा और सुसाशन का राज स्थापित करने की दिशा में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। सम्राट चौधरी ने डीजीपी विनय कुमार की मौजूदगी में बिहार पुलिस की जमकर तारीफ की। कहा कि बिहार पुलिस पर जितना भी इनवेस्टमेंट किया जाए, कम है।
सीएम ने कहा कि पुलिस बल को चिंता नहीं करना है। पुलिस वालों ने अगर चिंता किया तो डायवर्ट हो जाएंगे। तब सुसाशन नहीं आ सकता है जो राज्य में उद्योग, सड़क, शिक्षा या विकास के अन्य टारगेट को पूरा करने के लिए जरूरी है। पुलिस कर्मियों का जॉब सबसे कठिन है जिन्हें सातों दिन चौबिसों घंटे काम करना पड़ता है। इनके बल पर सरकार सुसाशन स्थापित कर सकती है। आज बिहार में पुलिस बलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है। लगभग 30 हजार महिलाएं बिहार पुलिस का हिस्सा बन गई हैं। आप लोगों के बल पर बिहार में उद्योग धंधे खड़े होंगे।
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों से ऊपर उठ गया है। अब राज्य में उद्योगों के विस्तार की बारी है। इसे देखते हुए राज्य में बजट का आकार बड़ा हो रहा है। लेकिन, थोड़ी चिंता यह है कि राज्य में राजस्व के सिस्टम में और सुधार की जरूरत है क्योंकि अभी हम लोग मात्र 60 हजार करोड़ ही जुटा पाते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि नवम्बर से पहले बिहार में पांच लाख करोड़ का निवेश कराया जाएगा। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बिहार विकसित बिहार के माध्यम से विकसित भारत का सपना साकार हो। इसके लिए पूर्व सीएम नीतीश कुमार जी ने काफी काम किया। आगे का सफर हमें तय करना है।
गुरुवार को सरदार पटेल भवन ऑडिटोरियम में पुलिस कर्मियों के आश्रितों को बीमा राशि का चेक वितरण कार्यक्रम में सीएम ने भाग लिया। दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से 150 करोड़ की मांग की गई है। इस मद में आप चाहें तो 200 करोड़ ले लें पर सुसाशन के लक्ष्यों को अवश्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि जो राज्य की सेवा करते लोग चले गए उनकी भरपाई धन से नहीं हो सकती पर, उनके परिजनों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग के तौर पर यह राशि उपलब्ध कराई गई है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें