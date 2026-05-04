... वो बंगाल हमारा है, बिहार सीएम सम्राट चौधरी पड़ोसी राज्य में बीजेपी की जीत पर क्या बोले?
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर श्याम प्रसाद मुखर्जी को याद किया है। बंगाल में जीत से बिहार भाजपा में खुशी की लहर छा गई है।
Samrat Choudhary News: बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भाजपा में गजब का उत्साह है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर श्याम प्रसाद मुखर्जी को याद किया है। बंगाल में जीत से बिहार भाजपा में खुशी की लहर छा गई है। दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी शाम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। जीत की खुशी में जलेबी और रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं क्योंकि भाजपा ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सौ के आंकड़े के नीचे समेट दिया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें