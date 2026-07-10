बिहार के 97.84 लाख लोगों के चेहरे खिले, सीएम सम्राट चौधरी ने डीबीटी से भेजा 11-11 सौ की सौगात

बिहार के 97 लाख 84 लोगों के खाते में शुक्रवार को 11-11 सौ की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा क सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर महीने की 10 तारीख को यह पेंशन राशि लाभुकों के खाते में अनिवार्य रूप से जाए।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 97 लाख 84 हजार लोगों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 11-11 सौ रुपए रिमोट का बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया। शुक्रवार को लोक सेवक आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आज पेंशन दिवस है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर महीने की 10 तारीख को यह पेंशन राशि लाभुकों के खाते में अनिवार्य रूप से जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ से जो छूट गए हैं, एक-एक को चिन्हित कर उन्हें इसका लाभ दिलाएं।

बिहार में दिव्यांग, विधवा और 60 साल की उम्र वाले बुजुर्गों को प्रति माह 400 रुपए बतौर सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए जाते थे। लेकिन, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार ने इसे बढ़ाकर 11 सौ रुपए प्रति माह कर दिया गया। बाद में इसकी तारीख तय कर दी गई। सरकार ने हर महीने की 10 तारीख को लाभूकों के खाते में पेेंशन की 11 सौ की राशि भेज दी जाती है। इसी के तहत शुक्रवार को लोकसेवक आवास के संकल्प सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने राज्य के 97 लाख 84 हजार लोगों को यह सौगात दी।

इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य की सुख सुविधा सरकार की जिम्मेदारी है। बुजुर्ग जनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। पेंशन की राशि से वे अपनी सामान्य जरूरतों के पूरा कर पाते हैं। यह उनका अधिकार भी है। सभी अधिकारियों को सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन की राशि हर हाल में समय से उनके खाते में चली जाए।