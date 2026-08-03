प्रशांत किशोर बिहार सीएम बदलने को मोदी-शाह पर दे रहे प्रेशर, सम्राट चौधरी ने दी जीत की बधाई

प्रशांत किशोर ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बिहार का मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर दी है। सम्राट चौधरी ने उन्हें जीत की बधाई दी है।

Samrat Choudhary congratulates Prashant Kishor: बांकीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज कर प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी का खाता खोल दिया है। वे जेएसपी के पहले विधायक बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बिहार का मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर दी है। इस बीच सीएम ने पार्टी की पहली जीत दर्ज कर विधायक बनने पर प्रशांत किशोर को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है कि जनता के निर्णय का सम्मान करता हूं। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी पीके को जीत की बधाई दी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने बीजेपी चीफ नितिन नवीन की सीट का इतिहास बदल देने के लिए पीके को बधाई दी और इसी बहाने अपने भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है।

इससे पहले प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंंने कहा कि बांकीपुर का मैंडेट एनडीए और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ा संदेश है कि जनता को सीएम सम्राट चौधरी पसंद नहीं हैं। जन सुराज ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा कि बीजेपी ने जिस नेता को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार पर थोपा है वह मंजूर नहीं है। जनता ने इस मुद्दे पर वोट देकर समर्थन की मुहर लगा दी। सम्राट चौधरी की विशेषताओं से सभी अवगत हैं। बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पढ़ाई और रोजगार के लिए पलायन पर रोक लगा सके। मोदी जी को गुजरात की चिंता है तो बिहार की चिंता करें क्योंकि यहां से 40 एमपी जीतकर पार्लियामेंट जाते हैं। इसलिए किसी अच्छे और काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाएं जो बिहार के 13 करोड़ जनता की बेहतरी की रणनीति तैयार कर सके।

उन्होंने कहा कि पलायन रोकने के एजेंडे पर केंद्र और राज्य की सरकारें काम करे तो हम लोग भी भाजपा के लिए वोट करने की अपील करेंगे। लेकिन, सम्राट चौधरी के रहते ऐसा नहीं हो सकता। उनकी कार्यशैली पर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इससे पहले उन्होंने बिहार सीएम को सातवीं पास बताकर कई बार मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाने की चुनौती दी। विधायक बनने के बाद अब उन्हें हटाने की मुहिम छेड़ दिया है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने उन्हें जीत हासिल करके विधायक बनने की बधाई दी।