जिनके घर में 3 सेलेक्टेड वे क्या बोलेंगे; सम्राट चौधरी ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी को एक साथ लपेट लिया

सीएम सम्राट चौधरी ने सेलेक्टेड सीएम बताए जाने पर तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर तीखा वार किया।

Samrat Choudhary on Tejaswi, Lalu, Rabri Devi: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। राजद नेता के सेलेक्टेड सीएम के आरोप पर उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ उनके माता-पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी को भी लपेट लिया। पटना में एक कार्यक्रम में स्पीच देते सम्राट चौधरी ने एक तरफ बिहार में विकास का खाका खींचा तो दूसरी ओर विपक्ष पर करारा प्रहार किया।

न्यूज18 के समिट में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह ने राज्य के विकास का सपना देखा और अपनी क्षमता भर पूरा किया। उसके बाद बीच में कई मुख्यमंत्री हुए लेकिन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में कुछ नहीं कर पाए। कर्पूरी ठाकुर ने अपने कार्यकाल में सामाजिक संरचना में सुधार किया। श्री बाबू के बाद नीतीश कुमार ने राज्य में विकास की गाथा लिखी। बीच के मुख्यमंत्री राजा बने रहे।

पहली बार की विधायकी का दर्द छलका उन्होंने कहा कि जब पहली बार विधायक बने थे तो अपने क्षेत्र में एक दिन में 20 किलोमीटर से अधिक भ्रमण नहीं कर पाते थे। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में सड़कों का जाल फैलाने का सपना देखा जिसे बाद में पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला। आज चार से पांच घंटे में राज्य के किसी भी कोने से लोग पटना पहुंच रहे हैं।

लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों सेलेक्टेड लालू परिवार का नाम लिए बगैर सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ बड़े लोग थे जिनकी राजनीति आज मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए ही चलती है। लोग कहते हैं कि सम्राट चौधरी सेलेक्टेड सीएम हैं। मैं इतिहास की याद दिलाना चाहता हूं। ये लोग सिर्फ एक बात पर गौर करें कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तब सेलेक्टेड ही थे। राबड़ी देवी भी सेलेक्ट करके ही मुख्यमंत्री बनीं। और तेजस्वी यादव भी उपमुख्यमंत्री सेलेक्टेड तौर पर ही बने। इस पद के लिए जनता के बीच चुनाव नहीं लड़े थे। जिस परिवार में तीन सेलेक्टेड हो उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है।