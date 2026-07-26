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जिनके घर में 3 सेलेक्टेड वे क्या बोलेंगे; सम्राट चौधरी ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी को एक साथ लपेट लिया

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सीएम सम्राट चौधरी ने सेलेक्टेड सीएम बताए जाने पर तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर तीखा वार किया।

Bihar CM Samrat Choudhary
बिहार सीएम सम्राट चौधरी

Samrat Choudhary on Tejaswi, Lalu, Rabri Devi: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। राजद नेता के सेलेक्टेड सीएम के आरोप पर उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ उनके माता-पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी को भी लपेट लिया। पटना में एक कार्यक्रम में स्पीच देते सम्राट चौधरी ने एक तरफ बिहार में विकास का खाका खींचा तो दूसरी ओर विपक्ष पर करारा प्रहार किया।

न्यूज18 के समिट में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह ने राज्य के विकास का सपना देखा और अपनी क्षमता भर पूरा किया। उसके बाद बीच में कई मुख्यमंत्री हुए लेकिन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में कुछ नहीं कर पाए। कर्पूरी ठाकुर ने अपने कार्यकाल में सामाजिक संरचना में सुधार किया। श्री बाबू के बाद नीतीश कुमार ने राज्य में विकास की गाथा लिखी। बीच के मुख्यमंत्री राजा बने रहे।

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पहली बार की विधायकी का दर्द छलका

उन्होंने कहा कि जब पहली बार विधायक बने थे तो अपने क्षेत्र में एक दिन में 20 किलोमीटर से अधिक भ्रमण नहीं कर पाते थे। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में सड़कों का जाल फैलाने का सपना देखा जिसे बाद में पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला। आज चार से पांच घंटे में राज्य के किसी भी कोने से लोग पटना पहुंच रहे हैं।

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लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों सेलेक्टेड

लालू परिवार का नाम लिए बगैर सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ बड़े लोग थे जिनकी राजनीति आज मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए ही चलती है। लोग कहते हैं कि सम्राट चौधरी सेलेक्टेड सीएम हैं। मैं इतिहास की याद दिलाना चाहता हूं। ये लोग सिर्फ एक बात पर गौर करें कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तब सेलेक्टेड ही थे। राबड़ी देवी भी सेलेक्ट करके ही मुख्यमंत्री बनीं। और तेजस्वी यादव भी उपमुख्यमंत्री सेलेक्टेड तौर पर ही बने। इस पद के लिए जनता के बीच चुनाव नहीं लड़े थे। जिस परिवार में तीन सेलेक्टेड हो उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है।

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जन्मभूमि को समृद्ध बनाएं

सीएम ने कहा कि सरकार राज्य में रोड कनेक्टिविटी के साथ-साथ एयर कनेक्टिविटी पर भी जोर दे रही है। सभी महत्वपूर्ण जिलों में एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। नए नए कालेज और यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। उद्योग धंधों के विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोग दूसरे राज्यों और देशों में कारोबार कर रहे हैं वे बिहार में आएं और जन्मभूमि को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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