मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जिला पहुँच रहे सम्राट चौधरी; मुंगेर से ही सुनेंगे PM मोदी की 'मन की बात'
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पहली बार अपने गृह जिले मुंगेर पहुँच रहे हैं। वे असरगंज के बैजलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद ढोल पहाड़ी में ईको-टूरिज्म योजना का शिलान्यास और तारापुर में जनता संवाद करेंगे। सुरक्षा के लिए 700 से ज्यादा जवान और…
Samrat Choudhary Munger Visit: बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने पैतृक जिले मुंगेर के दौरे पर हैं। शपथ ग्रहण के बाद यह उनका पहला आधिकारिक गृह जिला दौरा है, जिसे लेकर पूरे मुंगेर में उत्सव का माहौल है। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे सीधे आम जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं का 'ऑन द स्पॉट' समाधान भी करेंगे।
हेलीकॉप्टर से असरगंज पहुँचेंगे मुख्यमंत्री
तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुबह करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए असरगंज प्रखंड के बैजलपुर पहुँचेंगे। बैजलपुर में उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 133वें एपिसोड को ग्रामीणों के साथ बैठकर सुनेंगे। मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज और एसपी सैयद इमरान मसूद खुद सुरक्षा और व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से 'अलर्ट मोड' पर है और सुरक्षा जांच के लिए क्यूआरटी व सीनियर अधिकारियों की टीम तैनात की गई है।
ईको-टूरिज्म और विकास योजनाओं की सौगात
बैजलपुर के बाद मुख्यमंत्री ढोल पहाड़ी जाएंगे, जहाँ वे वन विभाग द्वारा संचालित ईको-टूरिज्म योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना के तहत तारापुर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी हॉल, सीढ़ियां और मूर्तियों की स्थापना की जानी है। इसके बाद मुख्यमंत्री तारापुर सिंचाई भवन पहुँचेंगे, जहाँ 'आम जनता दरबार' का आयोजन होगा। यहाँ वे लोगों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी शिकायतों का निपटारा करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे से तारापुर और मुंगेर के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। दौरे के अंतिम चरण में सम्राट चौधरी तेलडीहा दुर्गास्थान में पूजा-अर्चना करेंगे और महापुर में आयोजित महायज्ञ में भी शामिल होंगे।