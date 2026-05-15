ईशान किशन को सम्राट चौधरी ने दिया 1 करोड़ का चेक, बोले- बिहार का नाम यूं ही रोशन करते रहिए
Ishan Kishan Met Samrat Choudhary: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने पर बिहार के लाल ईशान किशन को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया है। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख मिले थे।
Ishan Kishan Met Samrat Choudhary: भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज और बिहार के लाल ईशान किशन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से एक बार फिर पूरे सूबे का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) में टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने में अपनी सबसे अहम भूमिका निभाने वाले स्टार क्रिकेटर ईशान किशन को बिहार सरकार ने शानदार इनाम से नवाजा है। शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को विशेष रूप से सम्मानित करते हुए 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम पुरस्कार राशि का चेक सौंपा। इस सम्मान के साथ ही राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बेहद मजबूत संदेश दिया गया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सौंपा चेक
राजधानी पटना में आयोजित एक अहम कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को यह सम्मान दिया। विश्व कप जैसे सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराने वाले इस युवा सितारे की ऐतिहासिक उपलब्धि पर आज पूरे राज्य को नाज है। सीएम ने उन्हें 1 करोड़ रुपये का चेक सौंपने के बाद उनके उज्ज्वल और सुनहरे भविष्य की कामना की। इस खास और गौरवशाली मौके पर राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और वरिष्ठ अधिकारी दीपक कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
सीएम ने एक्स पर शेयर की तस्वीर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को सम्मानित करते हुए ली गई तस्वीर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' (X) पर भी साझा किया। तस्वीर के साथ उन्होंने एक बेहद ही गर्व से भरा संदेश लिखा। सीएम ने लिखा कि बिहार के लाल ईशान किशन ने विश्व कप में अपने शानदार खेल और दमदार प्रदर्शन से न केवल देश का, बल्कि पूरे बिहार राज्य का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि ईशान किशन इसी तरह आगे भी अपने बल्ले की गूंज से भारतीय क्रिकेट में धमक बनाए रखेंगे।
नई ऊंचाइयों पर बिहार का क्रिकेट, वैभव को भी मिला था सम्मान
इन दिनों बिहार के होनहार युवा क्रिकेटरों का जलवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहा है। ईशान किशन से पहले, बेहद कम उम्र में ही अपने बेहतरीन प्रदर्शन से पूरे देश की सुर्खियां बटोरने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव की अद्भुत प्रतिभा को सराहते हुए उन्हें 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की थी। बिहार क्रिकेट अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है।