1, अणे मार्ग, पटना; किनके नाम पर है बिहार के सीएम हाउस का पता, 2 दशक से नीतीश का ठिकाना

संक्षेप: बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का पता -1, अणे मार्ग, पटना- राज्य के दूसरे राज्यपाल रहे माधव श्रीहरि अणे के नाम पर है। जीतनराम मांझी को छोड़ दें तो पिछले दो दशक से सीएम का सरकारी आवास नीतीश कुमार का ठिकाना है।

1 Aney Marg Patna Story: बिहार में सरकारी बंगले बदलने और छिनने पर सियासत पहले भी हुई है और आज भी चल रही है, लेकिन जनादेश की ताकत पर दो दशक से इन सबसे बेफिक्र नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के आधिकारिक सरकारी आवास 1, अणे मार्ग में टिके हुए हैं। जीतनराम मांझी के कुछ महीने छोड़ दें तो लगभग 19 साल से 1 अणे मार्ग पर बना सीएम हाउस नीतीश का ठिकाना है, चाहे सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की रहे या महागठबंधन की। एक समय तो ऐसा भी आया जब नीतीश सरकार में सिर्फ जेडीयू के मंत्री थे। हर सड़क का नाम किसी की याद में रखा जाता है। पटना का अणे मार्ग मराठा स्वतंत्रता सेनानी और आजादी के बाद राज्य के दूसरे राज्यपाल रहे माधव श्रीहरि अणे के नाम पर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन हैं माधव श्रीहरि अणे महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में यवतमाल के रहने वाले माधव श्रीहरि अणे स्वतंत्रता संग्राम के अहम नेता रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग से आजादी की लड़ाई में कूदे माधव श्रीहरि अणे लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। बीच में कांग्रेस से अलग होकर मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी भी बनाई। 1934 में केंद्रीय विधानसभा (मौजूदा लोकसभा के समकक्ष) के चुनाव में अणे की नई पार्टी 12 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। 148 सीटों के सदन में कांग्रेस 42 सीट जीती थी।