निशांत कुमार का JDU से राज्यसभा जाना तय, रामनाथ ठाकुर की जगह बनेंगे सांसद- सूत्र

Mar 03, 2026 01:05 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, पटना
यह भी बात सामने आई है कि निशांत कुमार रामनाथ ठाकुर की जगह राज्यसभा में एंट्री लेंगे। रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल खत्म हो चुका है और जदयू इस बार उनकी जगह निशांत कुमार को राज्यसभा भेजेगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। जनता दल (यूनाइटेड) से जुड़े सूत्रों ने इस बात पर मुहर लगाई है कि निशांत कुमार राज्यसभा जाएंगे। यह भी बात सामने आई है कि निशांत कुमार रामनाथ ठाकुर की जगह राज्यसभा में एंट्री लेंगे। रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल खत्म हो चुका है और जदयू इस बार उनकी जगह निशांत कुमार को राज्यसभा भेजेगी। बता दें कि बिहार में राज्यसभा की कुल 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से दो-दो सीटों पर बीजेपी और जदयू की जीत तय मानी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया ऐसे में पांचवीं सीट के लिए मुकाबला देखने को मिल सकता है।

निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। लेकिन होली से ठीक एक दिन पहले सीएम नीतीश के बेहद करीबी और कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत के राजनीति में आने पर मुहर लगाई थी। श्रवण कुमार ने कहा था, ‘होली के अवसर पर यह शेयर करना चाहता हूं कि जिसकी चर्चा लंबे अरसे से हो रही है। निशांत कुमार की चर्चा काफी समय से हो रही है। होली के अवसर पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में बहुत जल्द होने वाली है। उनकी एंट्री बहुत सक्रिय राजनीति में होगी। लंबे अरसे से लाखों नौजवान उनके राजनीति में आने का सुझाव दे रहे हैं। जो नौजवान उनके राजनीति में आने की मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी इच्छा जल्द पूरी होगी। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ राजनीति में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं।’

