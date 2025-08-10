bihar cm nitish kumar sent social security pension scheme money in account of 1 crore 12 lakh people बिहार में 1 करोड़ 12 लाख लोग हुए मालामाल, CM नीतीश ने खाते में भेज दी पेंशन, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsbihar cm nitish kumar sent social security pension scheme money in account of 1 crore 12 lakh people

बिहार में 1 करोड़ 12 लाख लोग हुए मालामाल, CM नीतीश ने खाते में भेज दी पेंशन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि एक करोड़ 12 लाख लाभुकों के खाते में जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी योग्य व्यक्ति इस योजना से छूटे हुए हैं उन सब को इसमें शामिल कराएं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाSun, 10 Aug 2025 10:56 AM
बिहार में 1 करोड़ 12 लाख लोग हुए मालामाल, CM नीतीश ने खाते में भेज दी पेंशन

बिहार में आज 1 करोड़ 12 लाख लोग मालामाल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि एक करोड़ 12 लाख लाभुकों के खाते में जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को पटना के एक अर्णे मार्ग स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में एक क्लिक से राशि का भुगतान किया। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी योग्य व्यक्ति इस योजना से छूटे हुए हैं उन सब को इसमें शामिल कराएं।

IPRD बिहार की तरफ से एक्स पर लिखा गया, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर-कमलों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1247 करोड़ 34 लाख का डी.बी.टी के माध्यम से हस्तांतरण हुआ।' हर लाभुक को 1100-1100 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे। बढ़ी हुई पेंशन राशि की यह दूसरी किस्त है।

यहां आपको बता दें कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्य तौर से छह तरह के लाभार्थी हैं। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बिहार विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय औऱ विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाने के मौकै पर विभिन्न जिलों के प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय और आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। खास बात यह भी है कि कार्यक्रम में लाइव वेबकास्टिंग के जरिए लाभुकों ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन को सुना है। बिहार सरकार ने इसी साल जून के महीने में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये बढ़ाकर 1100 रुपये किए जाने का ऐलान किया था। यह बढ़ोतरी सभी तरह की पेंशन योजनाओं पर लागू की गई है।