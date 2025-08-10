बिहार में 1 करोड़ 12 लाख लोग हुए मालामाल, CM नीतीश ने खाते में भेज दी पेंशन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि एक करोड़ 12 लाख लाभुकों के खाते में जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी योग्य व्यक्ति इस योजना से छूटे हुए हैं उन सब को इसमें शामिल कराएं।

बिहार में आज 1 करोड़ 12 लाख लोग मालामाल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि एक करोड़ 12 लाख लाभुकों के खाते में जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को पटना के एक अर्णे मार्ग स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में एक क्लिक से राशि का भुगतान किया। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी योग्य व्यक्ति इस योजना से छूटे हुए हैं उन सब को इसमें शामिल कराएं।

IPRD बिहार की तरफ से एक्स पर लिखा गया, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर-कमलों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1247 करोड़ 34 लाख का डी.बी.टी के माध्यम से हस्तांतरण हुआ।' हर लाभुक को 1100-1100 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे। बढ़ी हुई पेंशन राशि की यह दूसरी किस्त है।

यहां आपको बता दें कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्य तौर से छह तरह के लाभार्थी हैं। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बिहार विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय औऱ विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना शामिल है।