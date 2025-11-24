लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी... बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सदाबाहार 'हीमैन' को दी श्रद्धांजलि

संक्षेप: नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन काफी दुःखद समाचार है। यह कला एवं फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।

भारतीय फिल्म इंडिस्ट्री बॉलीवुड के महान अभिनेता और हीमैन के नाम से विख्यात धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया। दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र मुंबई स्थित आवास पर 89 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत बड़ी संख्या में रजनैतिक हस्तियों ने धर्मेंद्र को नमन किया है।

सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन काफी दुःखद समाचार है। यह कला एवं फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया जहां उनके बड़े पुत्र सनी देओल ने मुखाग्नी दी।

धर्मेंद्र अपने फैंस के लिए कई ऐसी यादगार फिल्में छोड़ गए हैं जो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें जिंदा रखेंगे। अपने दमदार अभिनय से धर्मेंद्र ने करोड़ों लोगों को उन्होंने अपना फैन बनाया था। प्यार से फैंस उन्हें ही-मैन भी बुलाया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी फिल्म की थी कि जिसने उन्हें ही-मैन की उपाधि दे दी। धर्मेंद्र अपने पीछे बड़ा परिवार छोड़ गए हैं। 89 साल के धर्मेंद्र का असली नाम धरम सिंह देओल था। वे न सिर्फ अपने करियर बल्कि अपने विशाल और भरे-पूरे परिवार के लिए भी जाने जाते हैं। दो शादियां, छह बच्चे, बहुएं, दामाद और 13 नाती-पोतों से भरा उनका परिवार है।

धर्मेंद्र की एक शादी प्रकाश कौर से हुई जिनसे चार बच्चे हैं। बड़े बेटे सनी देओल(बहू पूजा देओल), छोटे बेटे बॉबी देओल(बहू तान्या आहूजा) हैं जिनके दो दो बच्चे हैं। प्रकाश कौर से दो बेटियां विजेता देओल और अजीता देओल हैं। इनके भी दो दो बच्चे हैंं।