ये क्या हो गया नीतीश जी को? एक और वीडियो जारी कर राजद का नया निशाना; नया बवाल क्या

संक्षेप:

ये आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने वाले समारोह का वीडियो है, जिसके दौरान ये वाकया हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि एक मुस्लिम महिला को नियुक्ति पत्र देते समय मुख्यमंत्री उससे कुछ कह रहे हैं और थोड़ी ही देर में हिजाब हटा देते हैं।

Dec 15, 2025 08:44 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एक सर्वजनिक मंच से एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाते दिखाया गया है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने भी अपने एक्स हैंडल से ये वीडियो साझा किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर निशाना साधा है। साथ ही राजद ने कहा है कि वह अब 100 फीसदी संघी हो चुके हैं। राजद ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा है, “यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?”

दरअसल, ये आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने वाले समारोह का वीडियो है, जिसके दौरान ये वाकया हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि एक मुस्लिम महिला (डॉक्टर) को नियुक्ति पत्र देते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस महिला से कुछ कह रहे हैं और थोड़ी ही देर में हिजाब हटा देते हैं। इस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुख्यमंत्री महिला डॉक्टर का हिजाब खींच चुके थे। उस वक्त मंच पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी मौजूद थे। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।

मुख्यमंत्री के इस कदम से आयुष चिकित्सक असहज हो गई। जब नुसरत परवीन की बारी आई, जो चेहरे पर हिजाब डाले हुई थीं, तो 75 वर्षीय मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा, “यह क्या है?” इसके बाद मुख्यमंत्री उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया। घबराई हुई नवनियुक्त चिकित्सक को इसके बाद वहां मौजूद एक अधिकारी ने तुरंत एक ओर कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के बगल में खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने के प्रयास में उनकी आस्तीन खींचते हुए नजर आए।

यह घटना मुख्यमंत्री सचिवालय ‘संवाद’ में आयोजित उस कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां एक हजार से अधिक आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, नियुक्त किए गए डॉक्टरों में 685 आयुर्वेद, 393 होम्योपैथी और 205 यूनानी पद्धति के चिकित्सक शामिल हैं। इनमें से 10 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं मंच से नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि शेष को ऑनलाइन माध्यम से पत्र दिए गए। (भाषा इनपुट्स के साथ)

