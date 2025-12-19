Hindustan Hindi News
नीतीश के हिजाब खींचने पर पाकिस्तान क्या बोला, दूसरे देश में विवाद पर चर्चा

संक्षेप:

Nitish Kumar News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू नैयर ने गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक स्थानीय अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

Dec 19, 2025 07:02 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर वायरल हो रहे नकाब हटाने के वीडियो पर पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी है। पड़ोसी मुल्क ने इसे 'बेहद परेशान करने वाला' बताया है। इधर, भारत में सीएम कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना सोमवार को आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र वितरण के समय की है।

यहां साप्ताहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने भारत में सभी हितधारकों से इस घटना की गंभीरता को समझने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, 'एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब जबरन हटाना और उसके बाद इस कृत्य का सार्वजनिक रूप से उपहास करना बेहद परेशान करने वाला है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए।' उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य से भारत में 'मुस्लिम महिलाओं के अपमान को आम घटना बनाने का खतरा' है।

कांग्रेस नेता ने की शिकायत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू नैयर ने गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक स्थानीय अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा महिला चिकित्सक के चेहरे से नकाब हटाए जाने की घटना के जरिए 'मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक भावनाओं को आहत' किया गया। अपनी शिकायत में कांग्रेस नेता ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। अदालत इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी, 2026 को करेगी।

क्या था मामला

महिला का नकाब हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। पीटीआई भाषा के अनुसार, यह घटना मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई, जहां कुमार आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। जब महिला अपना नियुक्ति पत्र लेने आई, तो नीतीश कुमार ने उसका नकाब देखा और पूछा, 'यह क्या है?' इसके बाद उन्होंने नकाब हटा दिया।

नौकरी पर क्या हुआ फैसला?

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि नकाब हटाए जाने के बाद उस चिकित्सक ने सरकारी नौकरी में शामिल होने से मना कर दिया है। हालांकि, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को कहा कि उन्हें ऐसी किसी भी खबर की जानकारी नहीं है।

Nitish Kumar Bihar News
