डर से घोषणाएं कर रहे बिहार सीएम, नीतीश के सौगातों वाले ऐलान पर प्रशांत किशोर डाल रहे स्याही

चुनावी साल में नीतीश कुमार धराधर सौगातों की बारिश कर रहे हैं। सोमवार को आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय सात हजार से 9 हजार कर दिया गया। पिंक बस की दूसरी सीरीज को हरी झंडी दिखाई गई। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर फिर बड़ा हमला किया है। कहा है कि डर के मारे नीतीश कुमार गिफ्ट की रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन जनता जन सुराज के साथ चलने का मन बना चुकी है।

बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सोमवार को पूर्णिया के रूपौली विधानसभा में जनसभा करने प्रशांत किशोर पहुंचे। जनसभा के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तो लोगों ने वोट भी नहीं दिया, सिर्फ जन सुराज की सभाओं में आना शुरू किए हैं कि नीतीश कुमार ने बुजुर्गों का पेंशन 400 से 1100 रुपया तक बढ़ा दिया। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, रसोइया की सैलरी बढ़ी, बिजली भी 125 यूनिट तक मुफ्त हो गई। कई आयोग भी बना दिए गए।

पीके ने कहा कि आज सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाया है। यह जनता का डर है कि नीतीश सरकार ये सारे काम कर रही है। इससे पहले इन्हें लगता था कि लोग लालू के डर से वोट दे ही देंगे। अब उन्हें दिख रहा है कि जनता को जन सुराज के तौर पर विकल्प मिल गया है। जनता ने भी अब जन सुराज के साथ आने का मन बना लिया है।