Bihar CM making announcements due to fear Prashant Kishore attack Nitish announcement in Election Year डर से घोषणाएं कर रहे बिहार सीएम, नीतीश के सौगातों वाले ऐलान पर प्रशांत किशोर डाल रहे स्याही
Bihar CM making announcements due to fear Prashant Kishore attack Nitish announcement in Election Year

डर से घोषणाएं कर रहे बिहार सीएम, नीतीश के सौगातों वाले ऐलान पर प्रशांत किशोर डाल रहे स्याही

ने कहा कि अभी तो लोगों ने वोट भी नहीं दिया, सिर्फ जन सुराज की सभाओं में आना शुरू किए हैं कि नीतीश कुमार ने बुजुर्गों का पेंशन 400 से 1100 रुपया तक बढ़ा दिया। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, रसोइया की सैलरी बढ़ी, बिजली भी 125 यूनिट तक मुफ्त हो गई।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णियाMon, 8 Sep 2025 07:18 PM
चुनावी साल में नीतीश कुमार धराधर सौगातों की बारिश कर रहे हैं। सोमवार को आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय सात हजार से 9 हजार कर दिया गया। पिंक बस की दूसरी सीरीज को हरी झंडी दिखाई गई। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर फिर बड़ा हमला किया है। कहा है कि डर के मारे नीतीश कुमार गिफ्ट की रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन जनता जन सुराज के साथ चलने का मन बना चुकी है।

बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सोमवार को पूर्णिया के रूपौली विधानसभा में जनसभा करने प्रशांत किशोर पहुंचे। जनसभा के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तो लोगों ने वोट भी नहीं दिया, सिर्फ जन सुराज की सभाओं में आना शुरू किए हैं कि नीतीश कुमार ने बुजुर्गों का पेंशन 400 से 1100 रुपया तक बढ़ा दिया। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, रसोइया की सैलरी बढ़ी, बिजली भी 125 यूनिट तक मुफ्त हो गई। कई आयोग भी बना दिए गए।

पीके ने कहा कि आज सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाया है। यह जनता का डर है कि नीतीश सरकार ये सारे काम कर रही है। इससे पहले इन्हें लगता था कि लोग लालू के डर से वोट दे ही देंगे। अब उन्हें दिख रहा है कि जनता को जन सुराज के तौर पर विकल्प मिल गया है। जनता ने भी अब जन सुराज के साथ आने का मन बना लिया है।

प्रशांत किशोर ने कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के उस वीडियो पर रिएक्शन दिया जिसमें वे एक बाढ़ पीड़ित के कंधे पर चढ़कर बाढ़ का निरीक्षण करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस नेताओं की राजशाही मानसिकता वाला चरित्र दिखाता है। इनके नेता राहुल गांधी भी आए और 6 दिन में ही बिहार की सभी समस्याओं को समझकर चले गए। लेकिन, कोई समाधान अब तक नहीं बताया।

