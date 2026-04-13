Bihar BJP CM LIVE: भाजपा के मुख्यमंत्री का ऐलान कल, शिवराज की पर्ची से किसका राजपाट?

Shivraj Singh Chouhan Keshav Prasad Maurya

Bihar BJP CM LIVE: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को पटना में भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी के नए नेता यानी राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बनना है। भाजपा के नेता को ही एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश होगा। बिहार में भाजपा के नेतृत्व में बन रही पहली एनडीए सरकार 15 अप्रैल को शपथ लेगी। पांच महीने पहले विधानसभा चुनाव के फौरन बाद भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया गया था। अभी भाजपा के विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और उप-नेता विजय कुमार सिन्हा हैं। नीतीश कैबिनेट में दोनों डिप्टी सीएम हैं, जिसकी आखिरी बैठक 14 अप्रैल को होगी। कैबिनेट के बाद एनडीए के मौजूदा नेता नीतीश त्यागपत्र देने राजभवन जाएंगे और अगली सरकार के गठन को औपचारिक रास्ता देंगे।

13 Apr 2026, 10:51:06 AM IST Bihar BJP CM LIVE: सीएम पद के लिए सम्राट, नित्यानंद, दिलीप, संजय, रेणु, जनक, संजीव के नाम चर्चा में Bihar BJP CM LIVE: बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जिन लोगों के नाम चल रहे हैं, उनमें विधायक दल के वर्तमान नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, मंत्री दिलीप जायसवाल, सांसद संजय जायसवाल, विधान पार्षद जनक राम और विधायक संजीव चौरसिया शामिल हैं। भाजपा इनमें से किसी को चुनकर या इन सारे नामों को दरकिनार कर चौंका भी सकती है, जो उसके मुख्यमंत्री चुनने के बीते कुछ उदाहरण से साबित भी हुआ है।

13 Apr 2026, 10:48:22 AM IST Bihar BJP CM LIVE: अभी मंत्रियों के नाम पर नहीं हुई है चर्चा- विजय चौधरी Bihar BJP CM LIVE: जेडीयू के सीनियर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अभी मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। सरकार गठन के दो दिन पहले तक मंत्रियों के नाम पर चर्चा नहीं होने से यह संकेत मिल रहा है कि अभी गठबंधन के 5 दलों से मंत्रियों का सारा पद नहीं भरा जाएगा। नए सीएम के साथ सीमित संख्या में घटक दलों के प्रमुख नेता ही शपथ लेंगे।

13 Apr 2026, 10:45:33 AM IST Bihar BJP CM LIVE: नीतीश के करीबी विजय चौधरी बोले- जिसे एनडीए चुनेगा, वही बनेगा अगला सीएम Bihar BJP CM LIVE: नीतीश के बहुत करीब जेडीयू मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगला सीएम वही बनेगा, जिसको एनडीए के सारे विधायक मिलकर नेता चुनेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा की अनुशंसा पर एनडीए विधायक दल नेता चुनेगा। पहले भाजपा नाम तय करके बताएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। उसमें विचार कर जिसे नेता चुना जाएगा, वह मुख्यमंत्री बनेगा।

13 Apr 2026, 10:40:31 AM IST Bihar BJP CM LIVE: भाजपा के नेतृत्व में कल शाम सरकार बनाने का दावा Bihar BJP CM LIVE: बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सीएम पद हासिल कर रही भाजपा के विधायक दल के नेता कल शाम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। विधायक दल के नेता का चुनाव कल है।

13 Apr 2026, 10:38:27 AM IST Bihar BJP CM LIVE: कल आखिरी कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे नीतीश कुमार Bihar BJP CM LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल की सुबह 11 बजे अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद वो सीएम पद से इस्तीफ देने राजभवन जाएंगे। नीतीश कैबिनेट की इस आखिरी बैठक में सांकेतिक तौर पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट दो दशक तक बिहार को चलाने के लिए नीतीश का आभार भी जता सकता है।

13 Apr 2026, 10:36:00 AM IST Bihar BJP CM LIVE: शपथ ग्रहण में पीएम मोदी का आना तय नहीं; अमित शाह, नितिन नवीन रहेंगे Bihar BJP CM LIVE: बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना तय हुआ है या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है।

13 Apr 2026, 10:34:11 AM IST Bihar BJP CM LIVE: नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को लोक भवन में हो सकता है Bihar BJP CM LIVE: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 अप्रैल को लोक भवन में संभावित है। बापू सभागार को भी खाली रखा गया है। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के अलावा कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कुछ दिनों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में बाकी मंत्री शपथ लेंगे।

13 Apr 2026, 10:31:57 AM IST Bihar BJP CM LIVE: बीजेपी और जेडीयू के साथ-साथ लोजपा-आर, हम और रालोमो की भी बैठक कल Bihar BJP CM LIVE: बिहार में एनडीए विधायक दल का नया नेता चुनने से पहले 14 अप्रैल को एनडीए के सारे घटक दलों के विधायक दल की बैठक होगी। भाजपा, जेडीयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो के विधायक भी अपने-अपने दल का सदन का नेता दोबारा या फिर से चुनेंगे। सभी दल मिलकर एनडीए विधायक दल का नेता यानी नया मुख्यमंत्री चुनेंगे।

13 Apr 2026, 10:29:21 AM IST Bihar BJP CM LIVE: शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल को पटना आएंगे Bihar BJP CM LIVE: भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव कराने पर्यवेक्षक बने शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल को पटना आएंगे। उनकी मौजूदगी में बैठक में नेता के नाम की घोषणा होगी।

13 Apr 2026, 10:26:55 AM IST Bihar BJP CM LIVE: बंगाल चुनाव से पटना बुलाए गए बिहार भाजपा के विधायक Bihar BJP CM LIVE: भाजपा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे भाजपा के सारे विधायकों को 14 अप्रैल को पटना लौट आने कहा है। भाजपा का मुख्यमंत्री 14 को सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और शपथ ग्रहण समारोह 15 अप्रैल को होगा। भाजपा के लगभग 50 विधायक बंगाल चुनाव में हैं, जिनमें कुछ तो मंत्री बनने की रेस में भी हैं।

13 Apr 2026, 10:19:42 AM IST Bihar BJP CM LIVE: महिलाओं के बीच नीतीश की तरह लोकप्रिय शिवराज को भेजने में कोई संकेत? Bihar BJP CM LIVE: बिहार में भाजपा विधायक दल के नेता और उप-नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहले से हैं। ऐसे में नए नेता का चुनाव औपचारिकता है या सच में कोई नया नेता चुना जाना है, यह सस्पेंस बना हुआ है। सम्राट चौधरी ने सुचारू चुनाव का भरोसा दिया है, जो खुद सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। शिवराज और नीतीश के बीच कुछ राजनीतिक समानता है। दोनों ओबीसी हैं और महिलाओं के बीच खासा लोकप्रिय हैं।

13 Apr 2026, 10:19:42 AM IST Bihar BJP CM LIVE: निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, अभी क्लीयर नहीं Bihar BJP CM LIVE: बीजेपी के नेतृत्व में बनने जा रही एनडीए सरकार में मौजूदा व्यवस्था ही तरह जेडीयू के दो डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है। अटकलें विजय कुमार चौधरी और निशांत कुमार के नाम की है। लेकिन, कुछ समय पहले जेडीयू में शामिल हुए नीतीश के बेटे निशांत अभी पार्टी को समझने-समझाने में समय देंगे या सरकार में शामिल होंगे, ये क्लीयर नहीं है।