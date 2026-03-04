Bihar CM LIVE Updates: नीतीश राज्यसभा जाएंगे, औपचारिक ऐलान बाकी, निशांत कल JDU में आएंगे

Bihar CM Live Updates

4 Mar 2026, 07:42:15 PM IST Bihar CM LIVE: 16 मार्च तक सीएम पद पर बने रहेंगे नीतीश Bihar CM LIVE: कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो वे 16 मार्च तक सीएम पद पर बने रहेंगे। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव का मतदान होना है। राज्यसभा सांसद बनते ही वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे।

4 Mar 2026, 07:36:10 PM IST Bihar CM LIVE: निशांत कुमार कल जेडीयू में शामिल होंगे Bihar CM LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार गुरुवार 5 मार्च को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेंगे। बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने यह बयान दिया है। नीतीश के सीएम पद छोड़ने पर बिहार सरकार में उन्हें बड़ा पद मिल सकता है। निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। निशांत के राजनीति में आने की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थीं।

4 Mar 2026, 07:27:53 PM IST Bihar CM LIVE: नीतीश जाएंगे राज्यसभा, औपचारिक ऐलान बाकी Bihar CM LIVE: समाचार एजेंसी एएनआई ने जेडीयू सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। इसका महज अब औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश ने इस पर सहमति दे दी है। गुरुवार को वे राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे।

4 Mar 2026, 07:19:13 PM IST Bihar CM LIVE: जेडीयू में हो गया मंथन, औपचारिक ऐलान बाकी Bihar CM LIVE: सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इस पर जेडीयू के अंदर मंथन हो गया है। संजय झा, विजय चौधरी समेत पार्टी के आला नेताओं ने सीएम आवास में नीतीश से लंबी मंत्रणा की। बताया जा रहा है कि नीतीश ने अपना जो भी निर्णय है, वो इन नेताओं को बता दिया है। अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पटना स्थित घर पर मंथन चल रहा है। जेडीयू से राज्यसभा कौन जाएगा, इसका अब औपचारिक ऐलान बाकी है।

4 Mar 2026, 07:10:40 PM IST Bihar CM LIVE: नीतीश हटे तो जेडीयू से बन सकते हैं दो डिप्टी सीएम Bihar CM LIVE: चर्चा है कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा गए तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं, कैबिनेट में भी भारी फेरबदल हो सकता है। भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है, तो जेडीयू से दो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इसमें एक नाम नीतीश के बेटे निशांत कुमार का चल रहा है। अभी जेडीयू से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और भाजपा से दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा हैं।

4 Mar 2026, 06:57:57 PM IST Bihar CM LIVE: संजय झा के घर पहुंचे विजय चौधरी, जेडीयू में मंथन का दौर Bihar CM LIVE: बिहार में जेडीयू के वरीय नेता और मंत्री विजय चौधरी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पटना स्थित आवास पर पहुंचे हैं। इससे पहले संजय झा ने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश से मीटिंग के बाद अब संजय झा के घर पर मंथन चल रहा है। अटकलें हैं कि नीतीश को मनाने का दौर जेडीयू में जारी है। उन्हें राज्यसभा जाने और निशांत को डिप्टी सीएम बनाने के लिए मनाया जा रहा है।

4 Mar 2026, 06:45:22 PM IST Bihar CM LIVE: बिजेंद्र यादव और अशोक चौधरी भी पहुंचे सीएम आवास Bihar CM LIVE: बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी सीएम आवास पहुंच गए हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। दोनों जेडीयू के वरीय नेता हैं और नीतीश के करीबी माने जाते हैं। नीतीश को राज्यसभा जाने के लिए मनाने का दौर चल रहा है।

4 Mar 2026, 06:35:38 PM IST Bihar CM LIVE: भाजपा से कौन बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री? Bihar CM LIVE: राजनीतिक अटकलों के अनुसार, अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं, तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। भाजपा से सबसे पहला नाम जो चर्चा में है, वो सम्राट चौधरी का है। सम्राट अभी गृह मंत्री और नीतीश के डिप्टी हैं। वह कुशवाहा (कोइरी) जाति से आते हैं। उनके अलावा यादव जाति से आने वाले नित्यानंद राय का नाम भी चर्चा में है। वह अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चर्चा यह भी है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ओडिशा की तरह बिहार में भी भाजपा किसी नए चेहरे को सीएम बनाकर चौंका सकती है।

4 Mar 2026, 06:27:20 PM IST Bihar CM LIVE: नीतीश हटे, तो बेटे निशांत सीधे डिप्टी सीएम बनेंगे Bihar CM LIVE: अब तक चल रही सियासी अटकलबाजी के अनुसार अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो उनके बेटे निशांत का पॉलिटिकल डेब्यू सीधे डिप्टी सीएम पद से होगा। नीतीश हटते हैं तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और डिप्टी सीएम का पद जेडीयू को चला जाएगा। निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन कर डिप्टी सीएम बन सकते हैं। वे अभी तक राजनीति से दूर ही रहते आए हैं।

4 Mar 2026, 06:23:05 PM IST Bihar CM LIVE: नीतीश को मनाने का काम संजय और ललन के हवाले Bihar CM LIVE: बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़ राज्यसभा जाने के लिए जेडीयू के नेताओं द्वारा मनाया जा रहा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इस काम में जुटे हुए हैं। संजय झा अभी सीएम आवास में ही मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही है। आज देर रात या कल सुबह तक स्थिति साफ हो सकती है।

4 Mar 2026, 06:18:59 PM IST Bihar CM LIVE: बिहार में नेतृत्व परिवर्तन पर जेडीयू में एकराय नहीं Bihar CM LIVE: बिहार के सियासी गलियारों में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की अटकले हैं। टीवी सूत्रों के अनुसार, इस पर नीतीश की पार्टी जेडीयू में अभी एकराय नहीं है। जेडीयू के आला नेताओं ने नीतीश को राज्यसभा जाने और निशांत को राजनीति में लाने का सुझाव दिया है। हालांकि, जदयू के कुछ पुराने नेता चाहते हैं कि नीतीश बिहार में ही रहकर पद पर बने रहें।