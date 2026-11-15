Bihar Cities Sunset Time Today: छठ पर आज डूबते सूरज को अर्घ्य, जानें बिहार के शहरों में सूर्यास्त का समय

छठ पूजा पर आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार में सबसे पहले किशनगंज में शाम 4:49 बजे और सबसे देर से भभुआ में 5:08 बजे सूर्यास्त होगा। पटना में सूर्यास्त 5:01 बजे होगा। घाटों पर लाखों व्रती अर्घ्य देने पहुंचेंगी।

डूबते सूर्य को अर्घ्य (सांकेतिक फोटो)

लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर आज ( 15 नवंबर) को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में सूर्यास्त का समय जारी कर दिया है। बिहार में सबसे पहले किशनगंज में 15 नवंबर को शाम 4:49 बजे सूर्यास्त होगा। वहीं भभुआ में सबसे देर शाम 5:08 बजे सूर्यास्त होगा। राजधानी पटना में शाम 5:01 बजे सूर्यास्त होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों दिन बादलों की आवाजाही के बीच धूप खिली रहने की संभावना है। हालांकि, सुबह कोहरे के कारण सूर्यदेव निर्धारित समय से कुछ देर बाद दिखाई दे सकते हैं। छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। जिसके लिए घाटों पर तैयारी पूरी कर दी गई है।

बिहार के शहरों में सूर्यास्त का समय जिला सूर्यास्त का समय

पटना- 5.01 PM

गया- 5.03 PM

भागलपुर- 4.54 PM

पूर्णिया- 4.51 PM

पश्चिम चंपारण- 5.01 PM

मुजफ्फरपुर- 4.59 PM

सारण- 5.02 PM

दरभंगा- 4.57 PM

सुपौल- 4.54 PM

अररिया- 4.51 PM

रोहतास- 5.06 PM

मधुबनी- 4.56 PM

पूर्वी चंपारण- 5.00 PM

शेखपुरा- 4.58 PM

गोपालगंज- 5.02 PM

जमुई- 4.58 PM

बक्सर- 5.06 PM

शिवहर- 4.59 PM

भोजपुर- 5.03 PM

समस्तीपुर- 4.58 PM

वैशाली- 5.00 PM

सीतामढ़ी- 4.58 PM

औरंगाबाद- 5.06 PM

बेगूसराय- 4.57 PM

खगड़िया- 4.55 PM

बांका- 4.55 PM

कटिहार- 4.51 PM

नवादा- 5.01 PM

भभुआ- 5.08 PM

किशनगंज- 4.49 PM

सिवान- 5.03 PM

लखीसराय- 4.58 PM

जहानाबाद- 5.02 PM

अरवल- 5.03 PM

मधेपुरा- 4.54 PM

सहरसा- 4.55 PM

मुंगेर- 4.56 PM

नालंदा- 5.00 PM

दो दिन साफ रहेगा मौसम छठ के दौरान मौसम साफ रहेगा। रविवार की शाम 24 और सोमवार की सुबह 21 डिग्री से. तापमान रहेगा। पटना में रविवार को सूर्यास्त 5.15 बजे है। इसके 35 मिनट पहले यानी 4.40 बजे के बाद से अर्घ्य दिया जा सकता है। पटना में सभी गंगा घाटों, तालाबों और घाट की ओर जाने वाले रास्तों की भव्य साज-सज्जा की गई है।

पटना के घाट सज-धजकर तैयार छठ महापर्व के लिए पटना के 90 गंगा घाट और 62 स्थायी-अस्थायी घाट पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अनुमान है कि यहां 12 से 13 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी होगी। महापर्व के दौरान अशोक राजपथ, जेपी गंगा पथ, दीघा, गायघाट इलाके में रविवारऔर सोमवार को यातायात में बदलाव रहेगा। वहीं, नदियों में नावों के परिचालन पर रोक रहेगी।