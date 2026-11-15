Bihar Cities Sunset Time LIVE: छठ के संझका अर्घ्य की तैयारी तेज, बिहार के शहरों में आज सूर्यास्त का समय जानिए

छठ पर खरना का प्रसाद बनातीं अक्षरा सिंह

Bihar Cities Sunset Time LIVE: सूर्य की उपासना के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज बिहार के सारे शहरों में संझका अर्घ्य की तैयारियां तेज हो गई हैं। छठव्रतियों के घर में प्रसाद बनाने और सूप में फल-सब्जी सजाने का काम शुरू हो गया है। शाम में सूर्यास्त से पहले छठव्रतियों के हाथों में सूप पर रखी प्रसाद सामग्री के सामने परिवार और समाज के लोग जल और दूध से सूर्य का अर्पण करेंगे। घर में बने छठ के कुंड के अलावा राज्य के अंदर गंगा, गंडक, कोसी समेत हर नदी, पोखर, तालाब और जलकुंड के किनारे लोग शाम का अर्घ्य देंगे। जानते हैं बिहार के हर जिले और प्रमुख शहरों में आज सूर्यास्त का समय, जिससे पहले संझका अर्घ्य देना है।

15 Nov 2026, 09:10:25 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: हाजीपुर में आज शाम 5.00 बजे सूर्यास्त का टाइम Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के हाजीपुर में आज शाम 5.00 बजे सूर्यास्त का समय है।

15 Nov 2026, 09:09:52 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: वैशाली में आज शाम 5.00 बजे सूर्यास्त Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के वैशाली में आज शाम 5.00 बजे सूर्यास्त का समय है।

15 Nov 2026, 09:08:52 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: सुपौल में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.55 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के सुपौल में आज सूर्यास्त का टाइम शाम 4.55 बजे है।

15 Nov 2026, 09:08:04 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: सिवान में आज सूर्यास्त का समय शाम 5.03 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के सिवान (सीवान) में आज सूर्यास्त का टाइम शाम 5.03 बजे है।

15 Nov 2026, 09:06:27 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: सीतामढ़ी में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.57 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के सीतामढ़ी में आज सूर्यास्त का टाइम शाम 4.57 बजे है।

15 Nov 2026, 09:05:32 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: शिवहर में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.58 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के शिवहर में आज शाम 4.58 बजे सूर्यास्त का टाइम है।

15 Nov 2026, 09:04:59 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: शेखपुरा में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.58 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के शेखपुरा में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.58 बजे है।

15 Nov 2026, 09:04:02 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: छपरा में आज सूर्यास्त का समय शाम 5.02 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के छपरा (सारण) में आज सूर्यास्त का टाइम शाम 5.02 बजे है।

15 Nov 2026, 09:02:41 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: समस्तीपुर में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.56 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के समस्तीपुर में आज सूर्यास्त का टाइम शाम 4.56 बजे है।

15 Nov 2026, 09:01:56 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: सहरसा में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.54 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के सहरसा में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.54 बजे है।

15 Nov 2026, 09:00:59 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: सासाराम में आज सूर्यास्त शाम 5.06 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के सासाराम (रोहतास) में आज सूर्यास्त का टाइम शाम 5.06 बजे है।

15 Nov 2026, 08:57:48 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: पूर्णिया में आज सूर्यास्त शाम 4.51 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के पूर्णिया में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.51 बजे है।

15 Nov 2026, 08:57:14 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: मोतिहारी में आज सूर्यास्त का समय शाम 5.00 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में आज शाम 5.00 बजे सूर्यास्त का टाइम है।

15 Nov 2026, 08:44:44 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: बेतिया में आज सूर्यास्त का समय शाम 5.01 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के बेतिया (पश्चिम चंपारण) में आज सूर्यास्त का समय शाम 5.01 बजे है।

15 Nov 2026, 08:43:18 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: नवादा में आज सूर्यास्त का समय शाम 5.00 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के नवादा में आज सूर्यास्त का समय शाम 5.00 बजे है।

15 Nov 2026, 08:42:06 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: नालंदा में आज सूर्यास्त का समय शाम 5.00 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के नालंदा (बिहारशरीफ) में आज शाम 5.00 बजे सूर्यास्त का समय है।

15 Nov 2026, 08:39:40 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: मुंगेर में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.55 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के मुंगेर में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.55 बजे है।

15 Nov 2026, 08:38:44 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: मधुबनी में आज सूर्यास्त शाम 4.56 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के मधुबनी में आज शाम 4.56 बजे सूर्यास्त का समय है।

15 Nov 2026, 08:37:56 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: मधेपुरा में आज सूर्यास्त शाम 4.53 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के मधेपुरा में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.53 बजे है।

15 Nov 2026, 08:37:08 AM IST Bihar Cities Sunset Time LIVE: लखीसराय में आज सूर्यास्त शाम 4.57 बजे Bihar Cities Sunset Time LIVE: बिहार के लखीसराय में आज सूर्यास्त का समय शाम 4.57 बजे है।