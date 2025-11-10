Bihar Chunav: सीमांचल-कोसी पर पैनी नजर क्यों? मोदी, शाह, राहुल, प्रियंका, ओवैसी सब आए; तेजस्वी टॉप

संक्षेप: Bihar Chunav: कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 8 जिले की 45 सीटें शामिल हैं। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ सभाएं की।

Bihar Chunav: बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया। इस चरण में बिहार की कुल 122 सीटों पर 11 नवंवर को मतदान होगा। इस चरण में कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार पर बड़े नेताओं ने पूरा समय दिया। इस क्षेत्र में पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम नीतीश, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी, जीतन मांझी, खेसारी लाल, प्रशांत किशोर सबने पसीना बहाया।

दरअसल कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 8 जिले की 45 सीटें शामिल हैं। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ सभाएं की। लेकिन महागठबंधन ने एनडीए से अधिक सभाएं की। सबसे अधिक सभा तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी ने 30 सभाओं में बिहार के लोगों को संबोधित किया।

कौन-कौन पहुंचे? इस क्षेत्र में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, नित्यानंद राय के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आदि ने कई सभाएं कीं।

एनडीए की ओर से ही केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद मनोज तिवारी, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरूहुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आदि ने भी सभा और रोड शो किया।

वहीं महागठबंधन से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व वरीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, यूपी की सपा सांसद इकरा हसन, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, सीपीआईएमएल (एल) के दीपंकर भट्टाचार्य ने सभाएं की। इनलोगों से इतर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, भीम पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ की भी सभाएं हुईं।