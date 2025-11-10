Hindustan Hindi News
Bihar chunav Why focus on Seemanchal Kosi region Modi, Shah, Rahul, Priyanka, and Owaisi all attended Tejashwi tops
Bihar Chunav: सीमांचल-कोसी पर पैनी नजर क्यों? मोदी, शाह, राहुल, प्रियंका, ओवैसी सब आए; तेजस्वी टॉप

Bihar Chunav: सीमांचल-कोसी पर पैनी नजर क्यों? मोदी, शाह, राहुल, प्रियंका, ओवैसी सब आए; तेजस्वी टॉप

संक्षेप: Bihar Chunav: कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 8 जिले की 45 सीटें शामिल हैं। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ सभाएं की।

Mon, 10 Nov 2025 11:56 AMSudhir Kumar भागलपुर, हिन्दुस्तान टीम
Bihar Chunav: बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया। इस चरण में बिहार की कुल 122 सीटों पर 11 नवंवर को मतदान होगा। इस चरण में कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार पर बड़े नेताओं ने पूरा समय दिया। इस क्षेत्र में पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम नीतीश, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी, जीतन मांझी, खेसारी लाल, प्रशांत किशोर सबने पसीना बहाया।

दरअसल कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 8 जिले की 45 सीटें शामिल हैं। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ सभाएं की। लेकिन महागठबंधन ने एनडीए से अधिक सभाएं की। सबसे अधिक सभा तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी ने 30 सभाओं में बिहार के लोगों को संबोधित किया।

कौन-कौन पहुंचे?

इस क्षेत्र में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, नित्यानंद राय के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आदि ने कई सभाएं कीं।

एनडीए की ओर से ही केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद मनोज तिवारी, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरूहुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आदि ने भी सभा और रोड शो किया।

वहीं महागठबंधन से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व वरीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, यूपी की सपा सांसद इकरा हसन, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, सीपीआईएमएल (एल) के दीपंकर भट्टाचार्य ने सभाएं की। इनलोगों से इतर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, भीम पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ की भी सभाएं हुईं।

एनडीए की 32 महागठबंधन की 43 सभाएं

रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी की सभा भागलपुर, कटिहार और अररिया में हुईं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, जमुई, पीरपैंती और बिहपुर में सभा की। नितिन गडकरी ने बिहपुर और सुपौल में सभा की। राजनाथ सिंह ने जमुई में एनडीए के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी ने भागलपुर, बांका, पूर्णिया व किशनगंज में सभा की तो प्रियंका गांधी ने कटिहार और पूर्णिया में महागठबंधन के लिए वोट मांगे। आंकड़े के मुताबिक एनडीए ने इन आठ जिलों में कुल 32 सभाएं की। जबकि महागठबंधन की 43 सभाएं हुईं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Politics Narendra Modi Rahul Gandhi अन्य..
