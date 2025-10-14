नीतीश की जेडीयू में टिकट पर तकरार, विजय चौधरी बोले- नाराजगी दूर करने की कोशिश जारी है
Bihar Chunav: नीतीश कुमार की जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर टिकट विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। कई पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बताई जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने अपने हालिया बयान में समाधान की कोशिशों का जिक्र किया।
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार की राजनीति में महागठबंधन और एनडीए की तैयारियों के बीच जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर विवाद तेज हो गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पार्टी के कई पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जा सका। उन्होंने यह भी बताया कि नाराजगी दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।
सीट बंटवारे में पुराने नेताओं की जगह खोने से असंतोष
सूत्रों के अनुसार, सीट बंटवारे में जेडीयू की कई सीटें भाजपा और लोजपा के हिस्से में चली गईं, जिनमें मंत्री रत्नेश सदा और जमा खान की सीटें भी शामिल हैं। इसके अलावा, कई ऐसी सीटें सहयोगी दलों को दी गईं, जहां पिछली बार नीतीश कुमार के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। इससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष फैला है।
फीडबैक के बाद नीतीश कुमार की कार्रवाई
ऐसा बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिले फीडबैक के बाद ही नीतीश कुमार ने कार्रवाई करनी शुरू की है। इस समय एनडीए के पांचों दलों की सीटों और उम्मीदवारों की सूची अभी तक रिलीज नहीं हुई है। यह भी माना जा रहा है कि सूची जारी होने के बाद पार्टी में संतुलन बनाने और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे।
जेडीयू की चुनौती
जेडीयू के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी को कम करते हुए चुनावी तैयारियों को समय पर पूरा करे। ऐसे में अगर संतुलन नहीं बनाया गया तो सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता दिख रहा है।