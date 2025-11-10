Bihar Chunav: जब नहीं उड़ा स्मृति ईरानी का हेलीकॉप्टर, भीड़ में चली गईं बीजेपी नेत्री; पूरा मामला समझिए

संक्षेप: Bihar Chunav: भागलपुर के बाखरपुर दियारा स्थित स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद स्मृति ईरानी का हेलीकॉप्टर काफी देर तक हेलीपैड पर खड़ा रहा। बताया गया कि उसका फ्यूल खत्म हो गया था।

Bihar Chunav:भाजपा नेत्री सह पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अश्विनी कुमार चौबे के साथ रविवार को बाखरपुर दियारा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने लालू-रबड़ी राज पर जमकर हमला बोला। लौटते वक्त उनका हेलीकॉप्टर तेल खत्म हो जाने के कारण काफी देर तक नहीं उड़ पाया। इस दौरान स्मृति ईरानी भीड़ के बीच चली गईं और लोगों से मिलते जुलते समय बिताया। भागलपुर में दूसरे चरण में 11 नवंबर(मंगलवार को) मतदान है।

भाषण में स्मृति ईरानी ने कहा का लालू यादव के कालखंड में क्या स्थिति थी यह सभी जानते हैं। सड़क, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई थी। अपराध, अत्याचार, अनाचार बढ़ा हुआ था। कोई सुरक्षित नहीं था। लालू ने अपने कालखंड में बिहार को लालटेन दिया था। लेकिन जब मोदी-नीतीश की जोड़ी बनी तो घर-घर बिजली दी गई। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। फिर से एनडीए सरकार आएगी तो विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी।

स्मृति ईरानी के हेलीकॉप्टर का फ्यूल हुआ खत्म भागलपुर के बाखरपुर दियारा स्थित स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद स्मृति ईरानी का हेलीकॉप्टर काफी देर तक हेलीपैड पर खड़ा रहा। बताया गया कि उसका फ्यूल खत्म हो गया था। जिस कारण प्रत्याशी के साथ वे उपस्थित भारी भीड़ से मिलने पहुंचीं तथा घूम-घूमकर सभी से समर्थन भी मांगा। इसके बाद वे और अश्विनी चौबे हेलीकॉप्टर के बाहर फ्यूल भरे जाने के इंतजार में काफी देर तक खड़े रहे।