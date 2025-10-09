Bihar Seat Sharing LIVE: चिराग से नित्यानंद की मुलाकात, एलजेपी-आर की पटना में आपात बैठक खत्म

Bihar Chunav Seat Sharing LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। दोनों ही गठबंधनों में अलग-अलग बैठकों का दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 51 नामों की पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है।

Bihar NDA Bihar NDA MGB Seat Sharing LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान बाकी है। बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। मगर दोनों ही प्रमुख गठबंधनों में सीटों का बंटवारा नहीं होने से प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में देरी हो रही है। एनडीए में सीटों पर चल रही बातचीत के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) की पटना में गुरुवार को आपात बैठक हुई। वहीं, दिल्ली में चिराग से भाजपा नेता नित्यानंद राय ने मुलाकात की। नित्यानंद ने चिराग के भाजपा से नाराजगी की बात से इनकार किया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की भी गुरुवार को अहम बैठक हुई, उसमें संभावित कैंडिडट के नामों पर चर्चा की गई। विपक्षी दल लालू एवं तेजस्वी यादव की आरजेडी ने भी गुरुवार को बैठक बुलाई, मगर अब बताया जा रहा है कि इसे टाल दिया गया है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए शाम में एक बैठक होने वाली है। दूसरी ओर, सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ने वाली जन सुराज पार्टी ने 51 नामों की पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे।

03.38 PM: लोजपा-आर की पटना में आपात बैठक खत्म हो गई है। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार चुनाव को लेकर सभी तरह के फैसले लेने के लिए लोजपा-आर अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया है। इस बैठक में चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति बनाई गई जबकि संभावित सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई।

03.31 PM: जेडीयू अपने कुछ सीटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। टीवी रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है।

03.20 PM: चिराग पासवान और नित्यानंद राय की बैठक खत्म, दिल्ली में चिराग के घर से बाहर निकले भाजपा नेता नित्यानंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चिराग नाराज नहीं हैं।