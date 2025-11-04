कल्याणपुर विधानसभा सीट: दलित वोट होंगे निर्णायक, नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी के सामने बिखराव रोकने की चुनौती

संक्षेप: Bihar Chunav: यहां पासवान, रविदास, यादव और कुशवाहा जातियों का खासा प्रभाव है। यहां जीत-हार में दलित वोट निर्णायक माने जाते हैं। इस सीट का कई महिलाएं भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

Bihar Chunav: समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर (सु) सीट उन चुनिंदा सीटों में शामिल है, जहां जदयू का लंबे समय से कब्जा है। 1967 में अस्तित्व में आई इस सीट से अभी निवर्तमान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी विधायक हैं। वे फिर से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने भाकपा माले के प्रत्याशी रंजीत राम हैं। जनसुराज ने यहां से राम बालक पासवान को उतारा है।

3.24 लाख मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के करीब 21 प्रतिशत मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाता लगभग 10 प्रतिशत हैं और बाकी वोटर ओबीसी और कुछ सवर्ण जातियों से हैं। यहां पासवान, रविदास, यादव और कुशवाहा जातियों का खासा प्रभाव है। यहां जीत-हार में दलित वोट निर्णायक माने जाते हैं। इस सीट का कई महिलाएं भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

इस चुनाव में प्रत्याशियों के सामने वोटों के बिखराव को रोकना बड़ी चुनौती है। सवर्ण मतदाताओं की चुप्पी सभी की चिंता बढ़ाए हुए है। जनसुराज से बागी राजीव कुमार निर्दलीय तो राजद से जुड़े रहे रत्नेश्वर राम बसपा से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में वोटों को अपने पक्ष में गोलबंद रखने के सियासी कौशल की परीक्षा होगी। जीत के लिए सभी प्रत्याशी एड़ी-चोटी का जोर लगाए हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है। उम्मीदवार लोगों के घर-घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं।

इस सीट पर 2010 से हजारी परिवार का दबदबा : 2020 के विस चुनाव में जदयू के महेश्वर हजारी ने भाकपा-माले के रंजीत राम को हराकर सीट पर कब्जा बरकरार रखा था। इस चुनाव में जदयू को 38.5 तो माले को 33 प्रतिशत वोट मिले थे। 2010 के चुनाव से पहले यह सामान्य सीट थी। 2008 के परिसीमन के बाद इसे आरक्षित कर दिया गया। महेश्वर हजारी के पिता रामसेवक हजारी समाजवादी राजनीतिज्ञ थे। वह आठ बार विधायक और एक बार सांसद रहे।

2010 में जदयू के रामसेवक हजारी यहां से विधायक चुने गये। हजारी ने लोजपा के विश्वनाथ पासवान को 30,197 वोटों से हराया। 2012 में उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में जदयू के सिंबल पर रामसेवक हजारी की बहू और महेश्वर हजारी की भाभी मंजू देवी विजयी हुईं। इसके बाद 2015 और 2020 में महेश्वर हजारी यहां से जीते। वह शहरी विकास, भवन निर्माण और उद्योग जैसे अहम विभागों में मंत्री भी रहे। 2021 से 2024 तक बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। 2009 में समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं।

केंद्रीय कृषि विवि और रामेश्वर जूट मिल क्षेत्र की पहचान उत्तर बिहार का इकलौता जूट मिल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इसी विधानसभा क्षेत्र में हैं। कृषि अनुसंधान को लेकर विश्वविद्यालय की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। जूट मिल में उत्पादन नहीं के बराबर है। बाढ़ से निजात के स्थायी समाधान की दरकार है।

थर्ड जेंडर बूढ़ी गंडक और बागमती से प्रभावित इस क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इनकी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कल्याणपुर व पूसा प्रखंड के लोगों का कहना है कि सड़क, पुल-पुलिये, बिजली आदि का क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन पलायन रोकने के लिए उद्योग को विकसित करने की चुनौतियां बरकरार हैं।

कब-कब कौन-कौन जीते... वर्ष : नाम दल

1967 : ब्रह्मदेव नारायण सिंह : संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

1969 : ब्रह्मदेव नारायण सिंह : संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

1972 : राम नरेश त्रिवेदी : कांग्रेस

1977 : बशिष्ठ नारायण सिंह (आपातकाल के बाद चुनाव) : जनता पार्टी

1980 : सुकुमारी देवी : कांग्रेस

1985 : बशिष्ठ नारायण सिंह : लोकदल

1990 : दिलीप कुमार राय : कांग्रेस

1995 : सीता सिन्हा : जनता दल

2000 : अश्वमेध देवी : समता पार्टी

2005 : अशोक प्रसाद वर्मा : राजद

2005 : अश्वमेध देवी : जदयू

2009 : अशोक प्रसाद वर्मा : राजद

2010 : रामसेवक हजारी : जदयू

2012 : मंजू कुमारी : जदयू

2015 : महेश्वर हजारी : जदयू

2020 : महेश्वर हजारी : जदयू

क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे ● कल्याणपुर के लोगों को बाढ़ और कटाव से स्थायी समाधान की दरकार है

● सब्जी उत्पादक किसानों के लिए विपणन की स्थायी व्यवस्था नहीं है

● प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने से छात्र- छात्राओं को काफी परेशानी होती है

सांसद भी रह चुके हैं हजारी ● वर्ष 2005 के फरवरी में वारिसनगर सीट पर लोजपा से विधायक बने

● 2005 के नवंबर में पुन: वारिसनगर से विधायक बने

● 2009 में जदयू से समस्तीपुर के सांसद बने

● 2015 से 2020 तक बिहार के नगर एवं आवास मंत्री बने फिर विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे

● 2020 से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं