Hindi NewsBihar NewsBihar chunav result winners list 2025
Bihar Chunav Result Winners List 2025: बिहार में चुनाव जीते 243 विधायकों की पूरी सूची
संक्षेप: Bihar Chunav Result Winners List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए को 202 और महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली है। ओवैसी की एआईएमआईएम 5 और मायावती की बसपा भी 1 सीट पर विजयी हुई है।
Sat, 15 Nov 2025 02:15 AMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Bihar Chunav Result Winners List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद सभी 243 सीटों के नतीजे जारी हो गए हैं। चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार के एनडीए को 202 और तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 और मायावती की बीएसपी ने 1 सीट जीती है। दोनों गठबंधन के पार्टी की लिस्ट देखें तो एनडीए में बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी-आर को 19, एचएएम को 5 और आरएलएम को 4 सीट मिली है। महागठबंधन में आरजेडी 25, कांग्रेस 6, सीपीआई-एमएल 2, सीपीएम और आईआईपी 1-1 सीट जीती है।
Bihar Vidha Sabha Vidhayak (MLA) Full List
|जिला
|विधानसभा सीट
|विधायक
|पार्टी
|पश्चिम चंपारण
|वाल्मीकि नगर
|सुरेंद्र प्रसाद
|कांग्रेस
|रामनगर
|नंदकिशोर राम
|भाजपा
|नरकटियागंज
|संजय पांडेय
|भाजपा
|बगहा
|राम सिंह
|भाजपा
|लौरिया
|विनय बिहारी
|भाजपा
|नौतन
|नारायण प्रसाद
|भाजपा
|चनपटिया
|अभिषेक रंजन
|कांग्रेस
|बेतिया
|रेणु देवी
|भाजपा
|सिकटा
|समृद्ध वर्मा
|जदयू
|पूर्वी चंपारण
|रक्सौल
|प्रमोद कुमार सिन्हा
|भाजपा
|सुगौली
|राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता
|लोजपा-आर
|नरकटिया
|विशाल कुमार
|जदयू
|हरसिद्धि
|कृष्णनंदन पासवान
|भाजपा
|गोविंदगंज
|राजू तिवारी
|लोजपा-आर
|केसरिया
|शालिनी मिश्रा
|जदयू
|कल्याणपुर
|सचिंद्र प्रसाद सिंह
|भाजपा
|पिपरा
|श्याम बाबू प्रसाद यादव
|भाजपा
|मधुबन
|राणा रणधीर
|भाजपा
|मोतिहारी
|प्रमोद कुमार
|भाजपा
|चिरैया
|लालबाबू प्रसाद गुप्ता
|भाजपा
|ढाका
|फैसल रहमान
|राजद
|शिवहर
|शिवहर
|श्वेता गुप्ता
|जदयू
|सीतामढ़ी
|रीगा
|वैद्यनाथ प्रसाद
|भाजपा
|बथनाहा
|अनिल कुमार
|भाजपा
|परिहार
|गायत्री देवी
|भाजपा
|सुरसंड
|नागेंद्र राउत
|जदयू
|बाजपट्टी
|रामेश्वर महतो
|रालोमो
|सीतामढ़ी
|सुनील कुमार पिंटू
|भाजपा
|रुन्नीसैदपुर
|पंकज मिश्रा
|जदयू
|बेलसंड
|अमित कुमार
|लोजपा-आर
|मधुबनी
|हरलाखी
|सुधांशु शेखर
|जदयू
|बेनीपट्टी
|विनोद नारायण झा
|भाजपा
|खजौली
|अरुण शंकर प्रसाद
|भाजपा
|बाबूबरही
|मीना कुमारी
|जदयू
|बिस्फी
|आसिफ अहमद
|राजद
|मधुबनी
|माधव आनंद
|रालोमो
|राजनगर
|सुजीत पासवान
|भाजपा
|झंझारपुर
|नीतीश मिश्रा
|भाजपा
|फुलपरास
|शीला मंडल
|जदयू
|लौकहा
|सतीश कुमार साह
|जदयू
|सुपौल
|निर्मली
|अनिरुद्ध प्रसाद यादव
|जदयू
|पिपरा
|रामविलास कामत
|जदयू
|सुपौल
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|जदयू
|त्रिवेणीगंज
|सोनम रानी
|जदयू
|छातापुर
|नीरज कुमार सिंह बबलू
|भाजपा
|अररिया
|नरपतगंज
|देवंती यादव
|भाजपा
|रानीगंज
|अविनाश मंगलम
|राजद
|फारबिसगंज
|मनोज विश्वास
|कांग्रेस
|अररिया
|अबिदुर रहमान
|कांग्रेस
|जोकीहाट
|मुर्शीद आलम
|एआईएमआईएम
|सिकटी
|विजय मंडल
|भाजपा
|किशनगंज
|बहादुरगंज
|तौसीफ आलम
|एआईएमआईएम
|ठाकुरगंज
|गोपाल अग्रवाल
|जदयू
|किशनगंज
|कमरुल होदा
|कांग्रेस
|कोचाधामन
|सरवर आलम
|एआईएमआईएम
|पूर्णिया
|अमौर
|अख्तरुल ईमान
|एआईएमआईएम
|बायसी
|गुलाम सरवर
|एआईएमआईएम
|कसबा
|नीतेश सिंह
|लोजपा-आर
|बनमनखी
|कृष्ण कुमार ऋषि
|भाजपा
|रूपौली
|कलाधर मंडल
|जदयू
|धमदाहा
|लेशी सिंह
|जदयू
|पूर्णिया
|विजय खेमका
|भाजपा
|कटिहार
|कटिहार
|तारकिशोर प्रसाद
|भाजपा
|कदवा
|दुलालचंद्र गोस्वामी
|जदयू
|बलरामपुर
|संगीता देवी
|लोजपा-आर
|प्राणपुर
|निशा सिंह
|भाजपा
|मनिहारी
|मनोहर प्रसाद सिंह
|कांग्रेस
|बरारी
|विजय सिंह
|जदयू
|कोढ़ा
|कविता देवी
|भाजपा
|मधेपुरा
|आलमनगर
|नरेंद्र नारायण यादव
|जदयू
|बिहारीगंज
|निरंजन मेहता
|जदयू
|सिंहेश्वर
|रमेश ऋषि
|जदयू
|मधेपुरा
|चंद्रशेखर
|राजद
|सहरसा
|सोनवर्षा
|रत्नेश सदा
|जदयू
|सहरसा
|आईपी गुप्ता
|आईआईपी
|सिमरी बख्तियारपुर
|संजय कुमार सिंह
|लोजपा-आर
|महिषी
|गौतम कृष्णा
|राजद
|दरभंगा
|कुशेश्वर स्थान
|अतिरेक कुमार
|जदयू
|गौड़ाबौराम
|सुजीत कुमार
|भाजपा
|बेनीपुर
|विनय चौधरी
|जदयू
|अलीनगर
|मैथिली ठाकुर
|भाजपा
|दरभंगा ग्रामीण
|राजेश मंडल
|जदयू
|दरभंंगा
|संजय सरावगी
|भाजपा
|हायाघाट
|रामचंद्र प्रसाद
|भाजपा
|बहादुरपुर
|मदन सहनी
|जदयू
|केवटी
|मुरारी मोहन झा
|भाजपा
|जाले
|जीवेश मिश्रा
|भाजपा
|मुजफ्फरपुर
|गायघाट
|कोमल सिंह
|जदयू
|औराई
|रमा निषाद
|भाजपा
|मीनापुर
|अजय कुमार
|जदयू
|बोचहां
|बेबी कुमारी
|लोजपा-आर
|सकरा
|आदित्य कुमार
|जदयू
|कुढ़नी
|केदार गुप्ता
|भाजपा
|मुजफ्फरपुर
|रंजन कुमार
|बीजेपी
|कांटी
|अजीत कुमार
|जदयू
|बरूराज
|अरुण कुमार सिंह
|भाजपा
|पारू
|शंकर प्रसाद
|राजद
|साहेबगंज
|राजू कुमार सिंह
|भाजपा
|गोपालगंज
|बैकुंठपुर
|मिथिलेश तिवारी
|भाजपा
|बरौली
|मंजीत सिंह
|जदयू
|गोपालगंज
|सुभाष सिंह
|भाजपा
|कुचायकोट
|अमरेंद्र कुमार पांडेय
|जदयू
|भोरे
|सुनील कुमार
|जदयू
|हथुआ
|रामसेवक सिंह
|जदयू
|सीवान
|सीवान
|मंगल पांडेय
|भाजपा
|जीरादेई
|भीष्म प्रताप सिंह
|जदयू
|दरौली
|विष्णु देव पासवान
|लोजपा-आर
|रघुनाथपुर
|ओसामा शहाब
|राजद
|दरौंदा
|कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह
|भाजपा
|बड़हरिया
|इंद्रदेव सिंह
|जदयू
|गोरियाकोठी
|देवेश कांत सिंह
|भाजपा
|महाराजगंज
|हेम नारायण शाह
|जदयू
|सारण
|एकमा
|मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह
|जदयू
|मांझी
|रणधीर सिंह
|जदयू
|बनियापुर
|केदारनाथ सिंह
|भाजपा
|तरैया
|जनक सिंह
|भाजपा
|मढ़ौरा
|जितेंद्र राय
|राजद
|छपरा
|छोटी कुमारी
|भाजपा
|गड़खा
|सुरेंद्र राम
|राजद
|अमनौर
|कृष्ण कुमार मंटू
|भाजपा
|परसा
|करिश्मा राय
|राजद
|सोनपुर
|विनय सिंह
|भाजपा
|वैशाली
|हाजीपुर
|अवधेश सिंह
|भाजपा
|लालगंज
|संजय कुमार सिंह
|भाजपा
|वैशाली
|सिद्धार्थ पटेल
|जदयू
|महुआ
|संजय सिंह
|लोजपा-आर
|राजापाकड़
|महेंद्र राम
|जदयू
|राघोपुर
|तेजस्वी यादव
|राजद
|महनार
|उमेश कुशवाहा
|जदयू
|पातेपुर
|लखेंद्र रौशन
|भाजपा
|समस्तीपुर
|कल्याणपुर
|महेश्वर हजारी
|जदयू
|वारिसनगर
|मांजरिक मृणाल
|जदयू
|समस्तीपुर
|अश्वमेध देवी
|जदयू
|उजियारपुर
|आलोक मेहता
|राजद
|मोरवा
|रणविजय साहू
|राजद
|सरायरंजन
|विजय चौधरी
|जदयू
|मोहिउद्दीन नगर
|राजेश सिंह
|भाजपा
|विभूतिपुर
|अजय कुमार
|सीपीएम
|रोसड़ा
|बीरेंद्र कुमार
|भाजपा
|हसनपुर
|राज कुमार राय
|जदयू
|बेगूसराय
|चेरिया बरियापुर
|अभिषेक आनंद
|जदयू
|बछवाड़ा
|सुरेंद्र मेहता
|भाजपा
|तेघड़ा
|रजनीश कुमार
|भाजपा
|मटिहानी
|नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह
|राजद
|साहेबपुर कमाल
|सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव
|राजद
|बेगूसराय
|कुंदन कुमार
|भाजपा
|बखरी
|संजय पासवान
|लोजपा-आर
|खगड़िया
|अलौली
|रामचंद्र सदा
|जदयू
|खगड़िया
|बबलू कुमार
|जदयू
|बेलदौर
|पन्ना लाल सिंह पटेल
|जदयू
|परबत्ता
|बाबूलाल शौर्य
|लोजपा-आर
|भागलपुर
|बिहपुर
|कुमार शैलेंद्र
|भाजपा
|गोपालपुर
|शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल
|जदयू
|पीरपैंती
|मुरारी पासवान
|भाजपा
|कहलगांव
|शुभानंद मुकेश
|जदयू
|भागलपुर
|रोहित पांडेय
|भाजपा
|सुल्तानगंज
|ललित नारायण मंडल
|जदयू
|नाथनगर
|मिथुन कुमार
|लोजपा-आर
|बांका
|अमरपुर
|जयंत राज
|जदयू
|धौरेया
|मनीष कुमार
|जदयू
|बांका
|राम नारायण मंडल
|भाजपा
|कटोरिया
|पूरन लाल टुडू
|भाजपा
|बेलहर
|मनोज यादव
|जदयू
|मुंगेर
|तारापुर
|सम्राट चौधरी
|भाजपा
|मुंगेर
|कुमार प्रणय
|भाजपा
|जमालपुर
|नचिकेता मंडल
|जदयू
|लखीसराय
|सूर्यगढ़ा
|रामानंद मंडल
|जदयू
|लखीसराय
|विजय सिन्हा
|भाजपा
|शेखपुरा
|शेखपुरा
|रणधीर कुमार सोनी
|जदयू
|बरबीघा
|कुमार पुष्पंजय
|जदयू
|अस्थावां
|जितेंद्र कुमार
|जदयू
|नालंदा
|बिहारशरीफ
|राजगीर
|कौशल किशोर
|जदयू
|इस्लामपुर
|रूहेल रंजन
|जदयू
|हिलसा
|कृष्णा मुरारी शरण
|जदयू
|नालंदा
|श्रवण कुमार
|जदयू
|हरनौत
|हरि नारायण सिंह
|जदयू
|पटना
|मोकामा
|अनंत सिह
|जदयू
|बाढ़
|सियाराम सिंह
|भाजपा
|बख्तियारपुर
|अरुण कुमार
|लोजपा-आर
|दीघा
|संजीव चौरसिया
|भाजपा
|बांकीपुर
|नितिन नबीन
|भाजपा
|कुम्हरार
|संजय कुमार
|भाजपा
|पटना साहिब
|रत्नेश कुमार
|भाजपा
|फतुहा
|रामानंद यादव
|राजद
|दानापुर
|रामकृपाल यादव
|भाजपा
|मनेर
|भाई वीरेंद्र
|राजद
|फुलवारी
|श्याम रजक
|जदयू
|मसौढ़ी
|अरुण मांझी
|जदयू
|पालीगंज
|संदीप सौरव
|सीपीआई-माले
|बिक्रम
|सिद्धार्थ सौरव
|भाजपा
|भोजपुर
|संदेश
|राधा चरण साह
|जदयू
|बड़हरा
|राघवेंद्र प्रताप सिंह
|भाजपा
|आरा
|संजय सिंह टाइगर
|भाजपा
|अगिआंव
|महेश पासवान
|भाजपा
|तरारी
|विशाल प्रताप
|भाजपा
|जगदीशपुर
|भगवान सिंह कुशवाहा
|जदयू
|शाहपुर
|राकेश रंजन
|भाजपा
|बक्सर
|ब्रह्मपुर
|शंभूनाथ यादव
|राजद
|बक्सर
|आनंद मिश्रा
|भाजपा
|डुमरांव
|राहुल सिंह
|जदयू
|राजपुर
|संतोष निराला
|जदयू
|कैमूर
|रामगढ़
|सतीश यादव
|बसपा
|मोहनिया
|संगीता कुमारी
|भाजपा
|भभुआ
|भरत बिंद
|भाजपा
|चैनपुर
|जमा खान
|जदयू
|रोहतास
|चेनारी
|मुरारी गौतम
|लोजपा-आर
|सासाराम
|स्नेहलता कुशवाहा
|रालोमो
|करगहर
|बशिष्ठ सिंह
|जदयू
|दिनारा
|आलोक कुमार सिंह
|रालोमो
|नोखा
|नागेंद्र चंद्रवंशी
|जदयू
|डेहरी
|राजीव रंजन सिंह
|लोजपा-आर
|काराकाट
|अरुण सिंह
|सीपीआई- माले
|अरवल
|अरवल
|मनोज कुमार
|भाजपा
|कुर्था
|पप्पू वर्मा
|जदयू
|जहानाबाद
|जहानाबाद
|राहुल कुमार
|राजद
|घोसी
|ऋतुराज कुमार
|जदयू
|मखदुमपुर
|सूबेदार दास
|राजद
|औरंगाबाद
|गोह
|अमरेंद्र कुमार
|राजद
|ओबरा
|प्रकाश चंद्र
|लोजपा-आर
|नबीनगर
|चेतन आनंद
|जदयू
|कुटुंबा
|ललन राम
|हम
|औरंगाबाद
|त्रिविक्रम नारायण सिंह
|भाजपा
|रफीगंज
|प्रमोद कुमार सिंह
|जदयू
|गया
|गुरुआ
|उपेंद्र प्रसाद
|भाजपा
|शेरघाटी
|उदय कुमार सिंह
|लोजपा-आर
|इमामगंज
|दीपा कुमारी
|हम
|बाराचट्टी
|ज्योति देवी
|हम
|बोधगया
|कुमार सर्वजीत
|राजद
|गया टाउन
|प्रेम कुमार
|भाजपा
|टिकारी
|अजय कुमार
|राजद
|बेलागंज
|मनोरमा देवी
|जदयू
|अतरी
|रोमित कुमार
|हम
|वजीरगंज
|बीरेंद्र सिंह
|भाजपा
|नवादा
|रजौली
|विमल राजबंशी
|लोजपा-आर
|हिसुआ
|अनिल सिंह
|भाजपा
|नवादा
|विभा देवी
|जदयू
|गोविंदपुर
|बिनीता मेहता
|लोजपा-आर
|वारिसलीगंज
|अनीता देवी
|राजद
|जमुई
|सिकंदरा
|प्रफुल्ल मांझी
|हम
|जमुई
|श्रेयसी सिंह
|भाजपा
|झाझा
|दामोदर रावत
|जदयू
|चकाई
|सावित्री देवी
|राजद
लेखक के बारे मेंRitesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।