Bihar Chunav Result Winners List 2025: बिहार में चुनाव जीते 243 विधायकों की पूरी सूची

Bihar Chunav Result Winners List 2025: बिहार में चुनाव जीते 243 विधायकों की पूरी सूची

संक्षेप: Bihar Chunav Result Winners List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए को 202 और महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली है। ओवैसी की एआईएमआईएम 5 और मायावती की बसपा भी 1 सीट पर विजयी हुई है।

Sat, 15 Nov 2025 02:15 AMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Chunav Result Winners List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद सभी 243 सीटों के नतीजे जारी हो गए हैं। चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार के एनडीए को 202 और तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 और मायावती की बीएसपी ने 1 सीट जीती है। दोनों गठबंधन के पार्टी की लिस्ट देखें तो एनडीए में बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी-आर को 19, एचएएम को 5 और आरएलएम को 4 सीट मिली है। महागठबंधन में आरजेडी 25, कांग्रेस 6, सीपीआई-एमएल 2, सीपीएम और आईआईपी 1-1 सीट जीती है।

Bihar Vidha Sabha Vidhayak (MLA) Full List

जिलाविधानसभा सीटविधायकपार्टी
पश्चिम चंपारणवाल्मीकि नगरसुरेंद्र प्रसादकांग्रेस
रामनगरनंदकिशोर रामभाजपा
नरकटियागंजसंजय पांडेयभाजपा
बगहाराम सिंहभाजपा
लौरियाविनय बिहारीभाजपा
नौतननारायण प्रसादभाजपा
चनपटियाअभिषेक रंजनकांग्रेस
बेतियारेणु देवीभाजपा
सिकटासमृद्ध वर्माजदयू
पूर्वी चंपारणरक्सौलप्रमोद कुमार सिन्हाभाजपा
सुगौलीराजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्तालोजपा-आर
नरकटियाविशाल कुमारजदयू
हरसिद्धिकृष्णनंदन पासवानभाजपा
गोविंदगंजराजू तिवारीलोजपा-आर
केसरियाशालिनी मिश्राजदयू
कल्याणपुरसचिंद्र प्रसाद सिंहभाजपा
पिपराश्याम बाबू प्रसाद यादवभाजपा
मधुबनराणा रणधीरभाजपा
मोतिहारीप्रमोद कुमारभाजपा
चिरैयालालबाबू प्रसाद गुप्ताभाजपा
ढाकाफैसल रहमानराजद
शिवहरशिवहरश्वेता गुप्ताजदयू
सीतामढ़ीरीगावैद्यनाथ प्रसादभाजपा
बथनाहाअनिल कुमारभाजपा
परिहारगायत्री देवीभाजपा
सुरसंडनागेंद्र राउतजदयू
बाजपट्टीरामेश्वर महतोरालोमो
सीतामढ़ीसुनील कुमार पिंटूभाजपा
रुन्नीसैदपुरपंकज मिश्राजदयू
बेलसंडअमित कुमारलोजपा-आर
मधुबनीहरलाखीसुधांशु शेखरजदयू
बेनीपट्टीविनोद नारायण झाभाजपा
खजौलीअरुण शंकर प्रसादभाजपा
बाबूबरहीमीना कुमारीजदयू
बिस्फीआसिफ अहमदराजद
मधुबनीमाधव आनंदरालोमो
राजनगरसुजीत पासवानभाजपा
झंझारपुरनीतीश मिश्राभाजपा
फुलपरासशीला मंडलजदयू
लौकहासतीश कुमार साहजदयू
सुपौलनिर्मलीअनिरुद्ध प्रसाद यादवजदयू
पिपरारामविलास कामतजदयू
सुपौलबिजेंद्र प्रसाद यादवजदयू
त्रिवेणीगंजसोनम रानीजदयू
छातापुरनीरज कुमार सिंह बबलूभाजपा
अररियानरपतगंजदेवंती यादवभाजपा
रानीगंजअविनाश मंगलमराजद
फारबिसगंजमनोज विश्वासकांग्रेस
अररियाअबिदुर रहमानकांग्रेस
जोकीहाटमुर्शीद आलमएआईएमआईएम
सिकटीविजय मंडलभाजपा
किशनगंजबहादुरगंजतौसीफ आलमएआईएमआईएम
ठाकुरगंजगोपाल अग्रवालजदयू
किशनगंजकमरुल होदाकांग्रेस
कोचाधामनसरवर आलमएआईएमआईएम
पूर्णियाअमौरअख्तरुल ईमानएआईएमआईएम
बायसीगुलाम सरवरएआईएमआईएम
कसबानीतेश सिंहलोजपा-आर
बनमनखीकृष्ण कुमार ऋषिभाजपा
रूपौलीकलाधर मंडलजदयू
धमदाहालेशी सिंहजदयू
पूर्णियाविजय खेमकाभाजपा
कटिहारकटिहारतारकिशोर प्रसादभाजपा
कदवादुलालचंद्र गोस्वामीजदयू
बलरामपुरसंगीता देवीलोजपा-आर
प्राणपुरनिशा सिंहभाजपा
मनिहारीमनोहर प्रसाद सिंहकांग्रेस
बरारीविजय सिंहजदयू
कोढ़ाकविता देवीभाजपा
मधेपुराआलमनगरनरेंद्र नारायण यादवजदयू
बिहारीगंजनिरंजन मेहताजदयू
सिंहेश्वररमेश ऋषिजदयू
मधेपुराचंद्रशेखरराजद
सहरसासोनवर्षारत्नेश सदाजदयू
सहरसाआईपी गुप्ताआईआईपी
सिमरी बख्तियारपुरसंजय कुमार सिंहलोजपा-आर
महिषीगौतम कृष्णाराजद
दरभंगाकुशेश्वर स्थानअतिरेक कुमारजदयू
गौड़ाबौरामसुजीत कुमारभाजपा
बेनीपुरविनय चौधरीजदयू
अलीनगरमैथिली ठाकुरभाजपा
दरभंगा ग्रामीणराजेश मंडलजदयू
दरभंंगासंजय सरावगीभाजपा
हायाघाटरामचंद्र प्रसादभाजपा
बहादुरपुरमदन सहनीजदयू
केवटीमुरारी मोहन झाभाजपा
जालेजीवेश मिश्राभाजपा
मुजफ्फरपुरगायघाटकोमल सिंहजदयू
औराईरमा निषादभाजपा
मीनापुरअजय कुमारजदयू
बोचहांबेबी कुमारीलोजपा-आर
सकराआदित्य कुमारजदयू
कुढ़नीकेदार गुप्ताभाजपा
मुजफ्फरपुररंजन कुमारबीजेपी
कांटीअजीत कुमारजदयू
बरूराजअरुण कुमार सिंहभाजपा
पारूशंकर प्रसादराजद
साहेबगंजराजू कुमार सिंहभाजपा
गोपालगंजबैकुंठपुरमिथिलेश तिवारीभाजपा
बरौलीमंजीत सिंहजदयू
गोपालगंजसुभाष सिंहभाजपा
कुचायकोटअमरेंद्र कुमार पांडेयजदयू
भोरेसुनील कुमारजदयू
हथुआरामसेवक सिंहजदयू
सीवानसीवानमंगल पांडेयभाजपा
जीरादेईभीष्म प्रताप सिंहजदयू
दरौलीविष्णु देव पासवानलोजपा-आर
रघुनाथपुरओसामा शहाबराजद
दरौंदाकर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंहभाजपा
बड़हरियाइंद्रदेव सिंहजदयू
गोरियाकोठीदेवेश कांत सिंहभाजपा
महाराजगंजहेम नारायण शाहजदयू
सारणएकमामनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंहजदयू
मांझीरणधीर सिंहजदयू
बनियापुरकेदारनाथ सिंहभाजपा
तरैयाजनक सिंहभाजपा
मढ़ौराजितेंद्र रायराजद
छपराछोटी कुमारीभाजपा
गड़खासुरेंद्र रामराजद
अमनौरकृष्ण कुमार मंटूभाजपा
परसाकरिश्मा रायराजद
सोनपुरविनय सिंहभाजपा
वैशालीहाजीपुरअवधेश सिंहभाजपा
लालगंजसंजय कुमार सिंहभाजपा
वैशालीसिद्धार्थ पटेलजदयू
महुआसंजय सिंहलोजपा-आर
राजापाकड़महेंद्र रामजदयू
राघोपुरतेजस्वी यादवराजद
महनारउमेश कुशवाहाजदयू
पातेपुरलखेंद्र रौशनभाजपा
समस्तीपुरकल्याणपुरमहेश्वर हजारीजदयू
वारिसनगरमांजरिक मृणालजदयू
समस्तीपुरअश्वमेध देवीजदयू
उजियारपुरआलोक मेहताराजद
मोरवारणविजय साहूराजद
सरायरंजनविजय चौधरीजदयू
मोहिउद्दीन नगरराजेश सिंहभाजपा
विभूतिपुरअजय कुमारसीपीएम
रोसड़ाबीरेंद्र कुमारभाजपा
हसनपुरराज कुमार रायजदयू
बेगूसरायचेरिया बरियापुरअभिषेक आनंदजदयू
बछवाड़ासुरेंद्र मेहताभाजपा
तेघड़ारजनीश कुमारभाजपा
मटिहानीनरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंहराजद
साहेबपुर कमालसत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादवराजद
बेगूसरायकुंदन कुमारभाजपा
बखरीसंजय पासवानलोजपा-आर
खगड़ियाअलौलीरामचंद्र सदाजदयू
खगड़ियाबबलू कुमारजदयू
बेलदौरपन्ना लाल सिंह पटेलजदयू
परबत्ताबाबूलाल शौर्यलोजपा-आर
भागलपुरबिहपुरकुमार शैलेंद्रभाजपा
गोपालपुरशैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडलजदयू
पीरपैंतीमुरारी पासवानभाजपा
कहलगांवशुभानंद मुकेशजदयू
भागलपुररोहित पांडेयभाजपा
सुल्तानगंजललित नारायण मंडलजदयू
नाथनगरमिथुन कुमारलोजपा-आर
बांकाअमरपुरजयंत राजजदयू
धौरेयामनीष कुमारजदयू
बांकाराम नारायण मंडलभाजपा
कटोरियापूरन लाल टुडूभाजपा
बेलहरमनोज यादवजदयू
मुंगेरतारापुरसम्राट चौधरीभाजपा
मुंगेरकुमार प्रणयभाजपा
जमालपुरनचिकेता मंडलजदयू
लखीसरायसूर्यगढ़ारामानंद मंडलजदयू
लखीसरायविजय सिन्हाभाजपा
शेखपुराशेखपुरारणधीर कुमार सोनीजदयू
बरबीघाकुमार पुष्पंजयजदयू
अस्थावांजितेंद्र कुमारजदयू
नालंदाबिहारशरीफ
राजगीरकौशल किशोरजदयू
इस्लामपुररूहेल रंजनजदयू
हिलसाकृष्णा मुरारी शरणजदयू
नालंदाश्रवण कुमारजदयू
हरनौतहरि नारायण सिंहजदयू
पटनामोकामाअनंत सिहजदयू
बाढ़सियाराम सिंहभाजपा
बख्तियारपुरअरुण कुमारलोजपा-आर
दीघासंजीव चौरसियाभाजपा
बांकीपुरनितिन नबीनभाजपा
कुम्हरारसंजय कुमारभाजपा
पटना साहिबरत्नेश कुमारभाजपा
फतुहारामानंद यादवराजद
दानापुररामकृपाल यादवभाजपा
मनेरभाई वीरेंद्रराजद
फुलवारीश्याम रजकजदयू
मसौढ़ीअरुण मांझीजदयू
पालीगंजसंदीप सौरवसीपीआई-माले
बिक्रमसिद्धार्थ सौरवभाजपा
भोजपुरसंदेशराधा चरण साहजदयू
बड़हराराघवेंद्र प्रताप सिंहभाजपा
आरासंजय सिंह टाइगरभाजपा
अगिआंवमहेश पासवानभाजपा
तरारीविशाल प्रतापभाजपा
जगदीशपुरभगवान सिंह कुशवाहाजदयू
शाहपुरराकेश रंजनभाजपा
बक्सरब्रह्मपुरशंभूनाथ यादवराजद
बक्सरआनंद मिश्राभाजपा
डुमरांवराहुल सिंहजदयू
राजपुरसंतोष निरालाजदयू
कैमूररामगढ़सतीश यादवबसपा
मोहनियासंगीता कुमारीभाजपा
भभुआभरत बिंदभाजपा
चैनपुरजमा खानजदयू
रोहतासचेनारीमुरारी गौतमलोजपा-आर
सासारामस्नेहलता कुशवाहारालोमो
करगहरबशिष्ठ सिंहजदयू
दिनाराआलोक कुमार सिंहरालोमो
नोखानागेंद्र चंद्रवंशीजदयू
डेहरीराजीव रंजन सिंहलोजपा-आर
काराकाटअरुण सिंहसीपीआई- माले
अरवलअरवलमनोज कुमारभाजपा
कुर्थापप्पू वर्माजदयू
जहानाबादजहानाबादराहुल कुमारराजद
घोसीऋतुराज कुमारजदयू
मखदुमपुरसूबेदार दासराजद
औरंगाबादगोहअमरेंद्र कुमारराजद
ओबराप्रकाश चंद्रलोजपा-आर
नबीनगरचेतन आनंदजदयू
कुटुंबाललन रामहम
औरंगाबादत्रिविक्रम नारायण सिंहभाजपा
रफीगंजप्रमोद कुमार सिंहजदयू
गयागुरुआउपेंद्र प्रसादभाजपा
शेरघाटीउदय कुमार सिंहलोजपा-आर
इमामगंजदीपा कुमारीहम
बाराचट्टीज्योति देवीहम
बोधगयाकुमार सर्वजीतराजद
गया टाउनप्रेम कुमारभाजपा
टिकारीअजय कुमारराजद
बेलागंजमनोरमा देवीजदयू
अतरीरोमित कुमारहम
वजीरगंजबीरेंद्र सिंहभाजपा
नवादारजौलीविमल राजबंशीलोजपा-आर
हिसुआअनिल सिंहभाजपा
नवादाविभा देवीजदयू
गोविंदपुरबिनीता मेहतालोजपा-आर
वारिसलीगंजअनीता देवीराजद
जमुईसिकंदराप्रफुल्ल मांझीहम
जमुईश्रेयसी सिंहभाजपा
झाझादामोदर रावतजदयू
चकाईसावित्री देवीराजद
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
