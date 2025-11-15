RJD भले 25 सीटों पर सिमटी पर भाजपा से 15 लाख ज्यादा वोट मिले, दो तरीके से नंबर-1

संक्षेप: बिहार चुनाव में एनडीए की ऐसी सुनामी चली कि आरजेडी, कांग्रेस से लेफ्ट तक महागठबंधन के सभी साथी 35 सीटों पर सिमट गए। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) भी सिर्फ 25 सीटें जीत पाई।

बिहार चुनाव में एनडीए की ऐसी सुनामी चली कि आरजेडी, कांग्रेस से लेफ्ट तक महागठबंधन के सभी साथी 35 सीटों पर सिमट गए। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) भी सिर्फ 25 सीटें जीत पाई। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और लोकजनशक्ति-रामविलास की पार्टी के शानदार प्रदर्शन से एनडीए 202 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि, बुरी तरह हारकर भी आरजेडी दो मामलों में बिहार की नंबर वन पार्टी रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वोट शेयर में सबसे आगे है आरजेडी वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए तो आरजेडी इस चुनाव में सबसे आगे रही। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने की वजह से आरजेडी का वोट शेयर भी सबसे ज्यादा रहा है। आरजेडी को 23 फीसदी वोट शेयर हासिल हुए हैं। वहीं, भाजपा इस मामले में उससे करीब 3 फीसदी पीछे रही, जिसे 20.08 फीसदी वोट मिले हैं। इस मामले में जेडीयू तीसरे स्थान पर है। नीतीश कुमार की पार्टी को 19.25 फीसदी मतदाताओं ने चुना। वहीं, कांग्रेस को 8.71 फीसदी वोटर्स ने पसंद किया।