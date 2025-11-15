राहुल गांधी ने बिहार की जिस सीट पर तालाब में लगाई छलांग, वहां कांग्रेस का क्या हश्र?

संक्षेप: बीते दिनों राहुल गांधी बिहार की एक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान एक तालाब में मछुआरों के साथ मछली पकड़ने उतरे थे। राहुल के साथ कन्हैया कुमार और अन्य नेता मौजूद थे। जानें चुनाव नतीजों में उस सीट पर कांग्रेस का क्या हुआ हश्र?

बिहारी विधानसभा चुनाव के नतीजों ने चौंका दिया है। चुनाव नतीजों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 243 में से 168 सीटें जीत कर बिहार विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। भाजपा 79 सीटें जीतकर और 10 पर आगे है। जदयू ने 66 सीटें जीत गई है जबकि 19 पर बढ़त बनाए हुए है। लोजपा (राम विलास) ने 16 सीटे जीती हैं जबकी 3 पर आगे है। इस रिपोर्ट में बात बिहार की उस विधानसभा सीट पर जहां के पोखर में राहुल गांधी ने मछली पकड़ी थी।

बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने गए थे। बेगूसराय विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अमिता भूषण को चुनाव मैदान में उतारा था। बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तालाब में छलांग लगाई थी। वह मछुआरों के साथ मछली पकड़ने तालब में उतरे थे। राहुल गांधी के साथ VIP प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और अन्य नेता मौजूद थे।

बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी का पोखर में उतरने के दौरान का वीडियो खूब वायरल भी हुआ था। बेशक राहुल गांधी ने मछली पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन बेगूसराय विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों में कांग्रेस को मछली हाथ नहीं लगी है। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण 30632 मतों से चुनाव हार गई हैं। बेगूसराय विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण दूसरे स्थान पर रही हैं जबकि भाजपा के कुंदन कुमार ने 119506 वोट हासिल कर के जीत दर्ज की है।