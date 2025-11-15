Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsbihar chunav result congress lost begusarai assembly seat where rahul gandhi had jumped into pond
राहुल गांधी ने बिहार की जिस सीट पर तालाब में लगाई छलांग, वहां कांग्रेस का क्या हश्र?

संक्षेप: बीते दिनों राहुल गांधी बिहार की एक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान एक तालाब में मछुआरों के साथ मछली पकड़ने उतरे थे। राहुल के साथ कन्हैया कुमार और अन्य नेता मौजूद थे। जानें चुनाव नतीजों में उस सीट पर कांग्रेस का क्या हुआ हश्र? 

Sat, 15 Nov 2025 03:26 AMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बिहारी विधानसभा चुनाव के नतीजों ने चौंका दिया है। चुनाव नतीजों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 243 में से 168 सीटें जीत कर बिहार विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। भाजपा 79 सीटें जीतकर और 10 पर आगे है। जदयू ने 66 सीटें जीत गई है जबकि 19 पर बढ़त बनाए हुए है। लोजपा (राम विलास) ने 16 सीटे जीती हैं जबकी 3 पर आगे है। इस रिपोर्ट में बात बिहार की उस विधानसभा सीट पर जहां के पोखर में राहुल गांधी ने मछली पकड़ी थी।

बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने गए थे। बेगूसराय विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अमिता भूषण को चुनाव मैदान में उतारा था। बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तालाब में छलांग लगाई थी। वह मछुआरों के साथ मछली पकड़ने तालब में उतरे थे। राहुल गांधी के साथ VIP प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और अन्य नेता मौजूद थे।

बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी का पोखर में उतरने के दौरान का वीडियो खूब वायरल भी हुआ था। बेशक राहुल गांधी ने मछली पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन बेगूसराय विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों में कांग्रेस को मछली हाथ नहीं लगी है। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण 30632 मतों से चुनाव हार गई हैं। बेगूसराय विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण दूसरे स्थान पर रही हैं जबकि भाजपा के कुंदन कुमार ने 119506 वोट हासिल कर के जीत दर्ज की है।

कांग्रेस को इस चुनाव में केवल 6 सीटों से संतोष करना पड़ा है। इस चुनाव में प्रचंड जीत के बाद नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने बेगूसराय में राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर भी जोरदार तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर खुद डूबने और दूसरों को भी डूबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
