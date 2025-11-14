बिहार चुनाव में पीके से ज्यादा चमके ओवैसी, मायावती के लिए भी खुशखबरी

संक्षेप: बिहार में एक बार फिर नीतीश और मोदी की जोड़ी सुपरहिट हो गई है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। दोपहर करीब साढ़े 11 बजे तक की गिनती के मुताबिक एनडीए 190 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो महागठबंधन 50 के नीचे सिमटती दिख रहा है।

बिहार में एक बार फिर नीतीश और मोदी की जोड़ी सुपरहिट हो गई है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। दोपहर करीब साढ़े 11 बजे तक की गिनती के मुताबिक एनडीए 190 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है तो महागठबंधन 50 के नीचे सिमटती दिख रहा है। वहीं, तीसरी ताकत के रूप में पूरा जोर लगाने वाले प्रशांत किशोर का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। दिलचस्प यह है कि बिहा चुनाव में पीके से कम चर्चित रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तीन और मायावती की पार्टी बपसा एक सीट पर आगे चल रही है।

सीमांचल में फिर ओवैसी ने दिखाया दम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बार फिर सीमांचल में अपना दम दिखाया है। करीब 12 बजे तक की गिनती के बाद ओवैसी की पार्टी तीन सीटों पर आगे थी। किशनगंज की कोचाधामन सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद सरवर आलम 7943 वोट से आगे चल रहे थे। पूर्णिया जिले की अमौर सीट से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान करीब 12 हजार वोट से आगे थे। वहीं बैसी सीट पर भी गुलाम सरवर 5756 वोट से बढ़त बनाए हुए थे।

मायावती के लिए भी खुशखबरी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को भी बिहार से खुशखबरी मिलती दिख रही है। रामगढ़ सीट पर हाथी की मस्त चाल ने भाजपा और आरजेडी को पछाड़ दिया। बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव 6 राउंड की गिनती तक 4 हजार वोट से आगे थे।