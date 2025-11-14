BJP से 2 फीसदी तो JDU से 4% अधिक वोट, फिर भी हार गए तेजस्वी; RJD 3 नंबर की पार्टी

बिहार में चुनाव शुरू होने से ठीक पहले ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव मजबूती से मैदान में हैं और इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन अब तक के रुझानों ने सारी तस्वीर बदल दी है। तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन न सिर्फ लड़ाई से बाहर हो चुका है, बल्कि उनकी पार्टी आरजेडी एक ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ रही है। तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जबरदस्त झटका लग रहा है। 15 साल बाद आरजेडी को इतनी बड़ी शिकस्त मिल रही है। हालांकि, इस हार के बावजूद वोट शेयर के लिहाज से आरजेडी नंबर वन पर बनी हुई है, जबकि सीटों की दौड़ में तीसरे स्थान पर खिसक गई है।