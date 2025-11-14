Hindustan Hindi News
BJP से 2 फीसदी तो JDU से 4% अधिक वोट, फिर भी हार गए तेजस्वी; RJD 3 नंबर की पार्टी

BJP से 2 फीसदी तो JDU से 4% अधिक वोट, फिर भी हार गए तेजस्वी; RJD 3 नंबर की पार्टी

संक्षेप: Bihar Chunav Result: बिहार में चुनाव शुरू होने से ठीक पहले ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव मजबूती से मैदान में हैं और इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन अब तक के रुझानों ने सारी तस्वीर बदल दी है।

Fri, 14 Nov 2025 06:07 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में चुनाव शुरू होने से ठीक पहले ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव मजबूती से मैदान में हैं और इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन अब तक के रुझानों ने सारी तस्वीर बदल दी है। तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन न सिर्फ लड़ाई से बाहर हो चुका है, बल्कि उनकी पार्टी आरजेडी एक ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ रही है। तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी जबरदस्त झटका लग रहा है। 15 साल बाद आरजेडी को इतनी बड़ी शिकस्त मिल रही है। हालांकि, इस हार के बावजूद वोट शेयर के लिहाज से आरजेडी नंबर वन पर बनी हुई है, जबकि सीटों की दौड़ में तीसरे स्थान पर खिसक गई है।

अब तक के रुझान: किसे कितनी सीटें?

चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा रुझानों में बीजेपी को 92, जदयू को 83, आरजेडी को 26, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 19 और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भले ही बीजेपी सीटों में सबसे आगे हो, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में वह आरजेडी से पीछे है।

वोट शेयर: आरजेडी का जलवा बरकरार

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार...

  • आरजेडी: 22.81%
  • बीजेपी: 20.52%
  • जदयू: 18.98%
  • कांग्रेस: 8.75%
  • लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास): 5.03%

सीटों में दूसरे नंबर पर चल रही जदयू वोट शेयर में भी तीसरे पायदान पर है।

चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ीं पार्टियां?

  • बीजेपी: 101 सीटें
  • जदयू: 101 सीटें
  • लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास): 29 सीटें
  • हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर): 6 सीटें
  • राष्ट्रीय लोक मोर्चा: 6 सीटें

वहीं, महागठबंधन की प्रमुख पार्टियों में...

  • आरजेडी: 143 सीटें
  • कांग्रेस: 61 सीटें
  • वीआईपी: 15 सीटें

