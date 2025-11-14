Hindustan Hindi News
bihar chunav result 2025 patna sahib seat congress vs bjp
खुशी के बीच गम, बिहार में अपनी सबसे मजबूत सीट पर मुश्किल में भाजपा

खुशी के बीच गम, बिहार में अपनी सबसे मजबूत सीट पर मुश्किल में भाजपा

संक्षेप: बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है। दो घंटे की काउंटिंग के बाद रुझानों में भाजपा और जेडीयू की अगुआई वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करता दिख रहा है। इस खुशी के बीच भाजपा के लिए एक चिंता की वजह भी दिख रही है।

Fri, 14 Nov 2025 10:15 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है। दो घंटे की काउंटिंग के बाद रुझानों में भाजपा और जेडीयू की अगुआई वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करता दिख रहा है। इस खुशी के बीच भाजपा के लिए एक चिंता की वजह भी दिख रही है। भगवा पार्टी अपने सबसे मजबूत गढ़ में से एक पटना साहिब सीट पर मुश्किलों में फंस गई है। पटना साहिब में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले बड़े अंतर से आगे निकल चुकी है।

पटना साहिब सीट पर भाजपा ने इस बार 7 बार विधायक रहे नंदकिशोर यादव की जगह युवा चेहरे रतनेश कुमार को मौका दिया है। कांग्रेस ने शशांत शेखर को मैदान में उतारा था। पहले दो राउंड की काउटिंग में कांग्रेस के शेखर ने बड़ी बढ़त बना ली। वह 5 हजार वोट से अधिक आगे निकल गए। हालांकि, तीसरे राउंड में रतनेश ने थोड़ी वापसी की। लेकिन अंतर तब भी करीब 3 हजार वोटों का रहा।

पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद बना था। इससे पहले यह सीट पटना पूर्वी थी। 1995 से इस सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव का कब्जा था। इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं देकर रत्नेश पर भरोसा जताया। पटना साहिब सीट भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में से एक थी। खराब से खराब दौर में भी पार्टी यह सीट जीतती रही। जनसंघ के दौर से ही भगवा दल का यहां कब्जा रहा। 1967, 69 के चुनाव में जनसंघ के रामदेव महतो जीते थे। 77 के चुनाव में भी रामदेव महतो जनता पार्टी के टिकट पर जीते।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
