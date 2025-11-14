खुशी के बीच गम, बिहार में अपनी सबसे मजबूत सीट पर मुश्किल में भाजपा

संक्षेप: बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है। दो घंटे की काउंटिंग के बाद रुझानों में भाजपा और जेडीयू की अगुआई वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करता दिख रहा है। इस खुशी के बीच भाजपा के लिए एक चिंता की वजह भी दिख रही है।

बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है। दो घंटे की काउंटिंग के बाद रुझानों में भाजपा और जेडीयू की अगुआई वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करता दिख रहा है। इस खुशी के बीच भाजपा के लिए एक चिंता की वजह भी दिख रही है। भगवा पार्टी अपने सबसे मजबूत गढ़ में से एक पटना साहिब सीट पर मुश्किलों में फंस गई है। पटना साहिब में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले बड़े अंतर से आगे निकल चुकी है।

पटना साहिब सीट पर भाजपा ने इस बार 7 बार विधायक रहे नंदकिशोर यादव की जगह युवा चेहरे रतनेश कुमार को मौका दिया है। कांग्रेस ने शशांत शेखर को मैदान में उतारा था। पहले दो राउंड की काउटिंग में कांग्रेस के शेखर ने बड़ी बढ़त बना ली। वह 5 हजार वोट से अधिक आगे निकल गए। हालांकि, तीसरे राउंड में रतनेश ने थोड़ी वापसी की। लेकिन अंतर तब भी करीब 3 हजार वोटों का रहा।