बिहार में 'प्रधान जी' कर दिए कमाल, कमल को बना दिए नंबर वन; BJP के 'नए' चुनावी रणनीतिकार कौन?
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक के रुझानों से साफ है कि एनडीए को स्पष्ट और शानदार बहुमत मिल रहा है। इस सफलता के पीछे न सिर्फ नीतीश कुमार की योजनाएं हैं, बल्कि बीजेपी की सधी हुई रणनीति भी अहम भूमिका निभा रही है। मोदी-नीतीश की जोड़ी ने ऐसा माहौल तैयार किया कि एनडीए की पुरानी 'बहार' फिर लौट आई। हालांकि, इन रुझानों के बीच एक नाम जो तेजी से उभर रहा है, वह है धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी के इस प्रमुख चुनाव रणनीतिकार ने बिहार में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। बता दें कि सितंबर में उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया था।
बिहार और धर्मेंद्र प्रधान
धर्मेंद्र प्रधान का बिहार से गहरा और पुराना नाता रहा है। 2012 में उन्हें बिहार से ही राज्यसभा सदस्य चुना गया था। तब से वे यहां की राजनीति और बीजेपी संगठन से गहराई से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के अंदर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और संगठन को मजबूत बनाने में योगदान दिया। राज्यसभा के जरिए बिहार से जुड़ने के कारण धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच निजी संबंध भी मजबूत हो गए।
गौरतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समुदाय से आते हैं। यह वही वर्ग है (यादव समुदाय को छोड़कर), जिसे लंबे अर्से से नीतीश कुमार का मुख्य वोट बैंक माना जाता रहा है। यही कारण है कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल को और मजबूत करने का काम, जिसका परिणाम आज सबके सामने है।
धर्मेंद्र प्रधान का चुनावी रिकॉर्ड
- पश्चिम बंगाल 2021: बंगाल चुनाव के वक्त धर्मेंद्र प्रधान को केवल नंदीग्राम सीट की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां ममता बनर्जी को हार का मुंह देखना पड़ा।
- उत्तराखंड 2017 और यूपी 2022: धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड और यूपी में बीजेपी की मजबूत वापसी कराने में भी अहम और निर्णायक भूमिका निभाई।
- ओडिशा 2024: बीजेपी ने पहली बार ओडिशा में बीजेडी को पटखनी देकर सरकार बनाई, जिसमें प्रधान की रणनीति सबसे अहम साबित हुई।
- हरियाणा 2024: हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर और कई चुनौतियों के बावजूद बीजेपी की वापसी की योजना कमाल कर गई।
अब तक के रुझान: क्या कह रही है मतगणना?
बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर जारी मतगणना के रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 199 सीटों पर बढ़त बना रहा है। वहीं, आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन मात्र 38 सीटों पर आगे दिख रहा है।