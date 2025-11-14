Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Chunav Result 2025 Know Major Reasons behind BJP JDU Nitish Kumar Assembly Election
नीतीश कुमार के '10000', '1100' और '125' सब पे भारी; एक बार फिर नीतीशे सरकार

Fri, 14 Nov 2025 12:37 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav Result 2025: बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने की राह प्रशस्त हो चुकी है। अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि एनडीए की लहर है, और चुनावी जंग पूरी तरह एकतरफा साबित हो रही है। आरजेडी वाला महागठबंधन कहीं नजर ही नहीं आ रहा। रुझानों के मुताबिक, एनडीए (बीजेपी-जेडीयू) 190 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस-वाम दलों) महज 50 सीटों तक सिमटता नजर आ रहा है। इस नतीजे की मुख्य वजह बताई जा रही है '10,000', '1,100' और '125' बताया जा रहा है।

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जिन्होंने जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। सबसे पहले बिजली को मुफ्त देने का वादा किया गया। नीतीश सरकार ने हर घर को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया, जो हर वर्ग के लोगों को लुभा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना ने विपक्षी धाराओं को भी मोड़ दिया, और कई मतदाता एनडीए के पक्ष में झुक गए।

फिर आया '1100' वाला प्लान, जो बुजुर्गों के लिए था। 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन राशि सीधे 10100 रुपये मासिक कर दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान कई बुजुर्गों के मुंह से यही सुनाई दिया कि हमार बाल-बच्चा दू रुपया नइखे देत, ई त 1100 दे रहल बा। इससे साफ संकेत मिला कि फिलहाल नीतीश कुमार को बदलने का मन नहीं है।

और अंत में नीतीश कुमार ने 'आधी आबादी' को सशक्त बनाने के लिए रोजगार योजना लॉन्च की। इसके तहत बिहार की हर महिला को स्वरोजगार के लिए 10000 रुपये सहायता देने का फैसला हुआ, साथ ही रोजगार शुरू करने वाली महिला को आगे दो लाख देने का वादा किया गया। चुनाव से पहले ही लाखों महिलाओं के बैंक खातों में राशि जमा की गई, और बाकी अभी प्रक्रिया में हैं। इस योजना ने महिलाओं को एनडीए के प्रति मजबूत समर्थन दिया, और आज के ये रुझान उसी का प्रमाण है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
bihar election result Bihar Elections
