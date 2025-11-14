नीतीश कुमार के '10000', '1100' और '125' सब पे भारी; एक बार फिर नीतीशे सरकार

संक्षेप: Bihar Chunav Result 2025: बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने की राह प्रशस्त हो चुकी है। अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि एनडीए की लहर है, और चुनावी जंग पूरी तरह एकतरफा साबित हो रही है। आरजेडी वाला महागठबंधन कहीं नजर ही नहीं आ रहा।

Bihar Chunav Result 2025: बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने की राह प्रशस्त हो चुकी है। अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि एनडीए की लहर है, और चुनावी जंग पूरी तरह एकतरफा साबित हो रही है। आरजेडी वाला महागठबंधन कहीं नजर ही नहीं आ रहा। रुझानों के मुताबिक, एनडीए (बीजेपी-जेडीयू) 190 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस-वाम दलों) महज 50 सीटों तक सिमटता नजर आ रहा है। इस नतीजे की मुख्य वजह बताई जा रही है '10,000', '1,100' और '125' बताया जा रहा है।

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जिन्होंने जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। सबसे पहले बिजली को मुफ्त देने का वादा किया गया। नीतीश सरकार ने हर घर को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया, जो हर वर्ग के लोगों को लुभा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना ने विपक्षी धाराओं को भी मोड़ दिया, और कई मतदाता एनडीए के पक्ष में झुक गए।

फिर आया '1100' वाला प्लान, जो बुजुर्गों के लिए था। 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन राशि सीधे 10100 रुपये मासिक कर दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान कई बुजुर्गों के मुंह से यही सुनाई दिया कि हमार बाल-बच्चा दू रुपया नइखे देत, ई त 1100 दे रहल बा। इससे साफ संकेत मिला कि फिलहाल नीतीश कुमार को बदलने का मन नहीं है।